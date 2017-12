NIJMEGEN/ TIEL - In de meeste plaatsen gaat het om kleine veranderingen, maar het is toch even opletten geblazen voor gebruikers van het openbaar vervoer. Zondag gaan de nieuwe dienstregelingen in voor trein en bus. De opvallendste aanpassingen op een rijtje.

Meest ingrijpend zijn de veranderingen in het Rivierengebied. Door de invoering van het zogenoemde Programma Hoogfrequent Spoor door de NS, waardoor tussen Den Bosch en Utrecht om de tien minuten een intercity rijdt, is er op dat traject minder ruimte voor de regionale Arriva-treinen en de NS-sprinters.

Daardoor stijgen de meeste overstaptijden in Tiel en Geldermalsen, tot twintig en dertig minuten. Dat is zuur, vindt Ben Mouw, voorzitter van reizigersorganisatie Rocov. Want het afgelopen jaar is het aantal reizigers in de Arriva-trein tussen Tiel en Arnhem met dertig procent gegroeid. ,,Dat wordt nu weer grotendeels teniet gedaan.’’ Als noodmiddel voert Arriva een busdienst in tussen Kesteren en het NS-station in Rhenen voor een betere verbinding tussen de Betuwe en Utrecht.

Studenten

Verbeteringen zijn er ook op het spoor. Zo rijdt de NS-sprinter vanuit Arnhem-Nijmegen door tot Dordrecht met een stop bij Tilburg Universiteit. Studenten hoeven daardoor niet meer 24 minuten te wachten in Tilburg. Ook gaan er in de vroege en latere uren meer intercity's rijden tussen Nijmegen en Schiphol, met een overstap in Utrecht.

Quote We zijn niet tegen Breng Flex, maar dan wel onder betere voorwaarden. Ben Mouw

Breng, de vervoerder in de regio Arnhem-Nijmegen, zet het mes in enkele buslijnen die nauwelijks worden gebruikt, veelal in de vroege en late uren. Wie dan toch met de bus wil, wordt doorverwezen naar Breng Flex die passagiers van halte naar halte brengt. ,,Maar dat is aanvullend vervoer, niet vervangend’’, vindt Mouw. Want Breng Flex is met 3,50 euro per rit meestal duurder dan een reguliere lijn. Bovendien moet je die reserveren. ,,We zijn niet tegen Breng Flex, maar dan wel onder betere voorwaarden.’’

Flex

De Nijmeegse wijk Aldenhof verliest de rechtstreeks verbinding met het centrum van de stad. Bewoners moeten met lijn 4 naar station Dukenburg en daar overstappen. Dat geldt ook voor de wijk Lindenholt-Oost. Lijn 3 van Oosterhout naar het Afrikamuseum bij Berg en Dal wordt geheel geschrapt, maar dat leidt volgens het museum niet tot problemen. ,,Hooguit een à twee bezoekers per dag nemen de bus. De rest komt met de auto’’, zegt een woordvoerder. Ook hier is Flex het alternatief. Tijdens festivals en andere evenementen is er wel een lijndienst vanaf het station in Nijmegen.

Arriva past veel tijden aan van en naar het station in Doetinchem, zodat die beter aansluiten op de trein. Zaterdag vertrekt er al om 5.50 uur een trein uit Winterswijk naar Arnhem; tussen Zutphen en Winterswijk vertrekken er 's avonds op werkdagen twee treinen extra.