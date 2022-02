Chef-koks zijn ‘helemaal klaar met die bakjes vullen’ en stoppen met bezorgen

Horeca in coronatijdDe restaurants in het hogere segment stoppen nagenoeg allemaal met de bezorg- en afhaalgerechten. ,,De focus ligt weer op het menu. Hopelijk blijft het zo en kunnen we weer doen waar we het voor doen.’’

Sterrenchef Mike Cornelissen van restaurant Rijnzicht in Doornenburg windt er geen doekjes om. ,,Ik was ook helemaal klaar met het vullen van die bakjes. Ik wil koken voor gasten in de zaak.”

Quote Een voordeel was dat we op deze manier gerechten van een sterren­zaak toeganke­lijk konden maken voor mensen Mike Cornelissen , Restaurant Rijnzicht

De branche voor bezorgmaaltijden is explosief gegroeid tijdens de coronaperiode. Echter de fine dining-restaurants die het bezorgen en afhalen ook hadden opgepakt, stoppen daar mee nu ze weer gasten kunnen ontvangen.



Bijzondere pizza’s met luxe ingrediënten, maaltijdboxen en luxere gerechten voor een diner thuis werden gekookt, in warmhouddozen verpakt en in de omgeving bezorgd door het personeel. Zo werd de sommelier pizzabezorger en de bediening reed over de dijk met stoofvlees op de achterbank. ,,Een voordeel was dat we op deze manier gerechten van een sterrenzaak voor meer mensen toegankelijk konden maken”, aldus Cornelissen.

Meteen gestopt met bezorgen na lockdown

De meeste chefs zijn na de lockdown vrijwel meteen gestopt met het bezorgen van maaltijden. De reserveringen voor diners in het restaurant lopen in de gastronomische restaurants meteen weer goed dus alle aandacht moet naar de diners.



,,De aantallen liepen terug van 100 tot 150 in de week naar iets van vijftien in de week toen we weer opengingen,” aldus Jeroen Vesters van restaurant Vesters in Nijmegen. Hij is zeker niet negatief over de periode dat hij enkel bezorgmenu’s mocht maken. ,,Het heeft ons veel goeds gebracht. Omzet, klantenbinding, de binding met het team en we hebben nieuwe talenten ontwikkeld.”

Quote Ik vind het stiekem toch leuker om de gasten te ontmoeten en de reacties van gasten aan tafel te zien Bjorn Massop, Hotel Villa Ruimzicht

Nieuwe afzet

De dagen van Mark Captein van Orangerie De Pol in Gaanderen zijn volgeboekt nu hij weer open is. Het bij mensen thuis koken voor speciale gelegenheden wil hij blijven doen, maar hij denkt ook dat het lastig wordt nu hij weer volop lunch en diner draait. Tijdens de lockdowns heeft hij wel nieuwe afzet ontwikkeld door patisserie te maken en te verkopen in onder meer supermarkten. Dat blijft hij wel doen.



Een enkel restaurant blijft bezorgen, maar dan is dat vooral via websites die landelijke dekking hebben. Voor mensen die nu nog niet de deur uit kunnen een mooie oplossing, zegt chef-kok Bjorn Massop van restaurant Hotel Villa Ruimzicht in Doetinchem. ,,Maar ik vind het stiekem toch leuker om de gasten te ontmoeten en de reacties van gasten aan tafel te zien. Het persoonlijke contact geeft uiteindelijk veel meer voldoening.”