Chiara (22) uit Ermelo stierf op een Duitse snelweg na een lange strijd: ‘Nu is gebeurd waar we allemaal bang voor waren’

► 14 APRIL 2019 05.20 UUR - HAAR DOOD

Honey Safar Ali zakt door haar knieën, midden op het asfalt van de A31 in Duitsland, net over de grens. Ze kan niet meer opstaan, haar hele lichaam doet pijn. Ze denkt: ik ben hier nu niet, dit is niet echt, het kan niet zo zijn dat dit nu net is gebeurd. Ze voelt zich onzichtbaar, want niemand lijkt te luisteren naar wat ze roept. ,,Help my friend!”