Chinezen zijn bezig met een opmars in Wageningen: ‘Voor Chinese groenten en goede tofu moesten we met de trein naar Utrecht’

Rond lunchtijd wordt het zienderogen druk bij Eastern Express, het Chinese restaurant op de campus van Wageningen University & Research (WUR). Veruit de meeste klanten van uitbater Hui (44) en zijn vrouw zijn Chinezen. In een noodtempo wordt de rij hongerigen, die zich al snel tot buiten uitstrekt, langs de bakken rijst, groenten en vlees gejast.



,,Eindelijk is het weer druk”, verzucht Hui tevreden, als hij even tijd heeft om te zitten. ,,Coronatijd was een heel moeilijke tijd voor ons, omdat veel studenten teruggingen naar China. Zonder overheidssteun hadden we nu niet meer bestaan.”



Zijn buurman van het Japanse sushirestaurant MLGB is wel failliet. ,,Ruim een half jaar geleden gestopt”, zegt Hui. Sindsdien staat de zaak leeg. Maar er is hoop voor Hui en zijn vrouw. Én voor de vele supermarkten met Chinese producten die de afgelopen jaren opdoken in Wageningen, in navolging van het rap stijgende aantal Chinese studenten in de stad: de Chinezen keren terug in Wageningen.