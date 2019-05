Chloortreinen op de Betuweroute, moeten we wakker liggen? ‘Die tanks, dat zijn bunkers op wielen’

Man verliest rijbewijs na ‘kamikaze­rit’ op A73

17:03 HORST - Een man die woensdag op de A73 in zijn auto andere auto’s rechts inhaalde en honderden meters over de vluchtstrook reed, heeft zijn rijbewijs in moeten leveren. Met zijn ‘kamikazerit’ bracht hij ander verkeer ernstig in gevaar, stelt de politie.