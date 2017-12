Chocoladeletter-kwestie in Dinteloord raakt alle betrokkenen hard

Bij SDW Dinteloord voelen ze zich overvallen. Door de gift van 25 chocoladeletters op 5 december door vrijwilligster Miep Broeren (70). Door het moment dat ze dinsdagochtend verhaal kwam halen. Door het telefoontje van deze krant over wat er was gebeurd. En nu door de orkaan aan boze reacties via telefoon en internet.

,,Laat ik vooropstellen dat de intenties van mevrouw Broeren goed zijn en dat er door ons ongelukkig gecommuniceerd is. Daarom hebben we haar excuses en bloemen aangeboden", aldus Rijpert. ,,Maar hoe we nu worden platgebeld en er wordt gescholden en gedreigd is echt niet normaal. Net als de vuilspuiterij op internet."

Huilen

Dat hij zelf de hele dag met niets anders bezig is dan de razende publiciteitsstorm, kan hij wel verdragen. ,,Maar niet dat ik goedwillend personeel zie huilen, of dat ze bij wijze van spreken geen boodschappen durven te doen omdat iedereen elkaar kent in Dinteloord."

Terwijl alles goed verklaarbaar is, zegt Rijpert. ,,Het personeel was verrast toen de letters werden gebracht en dus zijn ze aangenomen. Maar onze sinterklaasviering was al geweest en we krijgen al zo veel goedbedoelde traktaties van ouders en vrijwilligers. Als we er geen rem op zetten, kunnen we elke dag wel appeltaart en worstenbrood uitdelen."

Diabetes en obesitas

De bewoners laten zich alles goed smaken, maar dat is soms juist het probleem, aldus Rijpert. ,,Er zijn cliënten met diabetes of obesitas. Dus zijn we ook een afvalclub gestart. Sommigen zijn al twaalf kilo kwijt en dat maakt ze erg trots. Vandaar dat er besloten is om die chocoladeletters niet aan onze cliënten te geven. Ze hadden echt al genoeg lekkers, ze komen niks te kort."

Volgens Rijpert is de chocola inderdaad door het personeel deels meegenomen of in de koffiepauzes opgegeten. Onhandig, beseft hij. Broeren, vrijwilligster bij ouderenbond SVDS die de letters over had, zegt dat ze haar telefoonnummer had afgegeven. ,,Als ze me hadden gebeld, had ik er nog anderen blij mee kunnen maken. En ik ben niet leuk te woord gestaan toen ik kwam vragen hoe dit kon."

Boetekleed

,,Ik wist niet van dat nummer, maar ik trek het boetekleed aan", zegt Rijpert. ,,Ik had al wel de dochter van mevrouw Broeren aan de lijn gehad en via haar excuses en bloemen aangeboden. Nogmaals, dit is ongelukkig verlopen en een les voor de volgende keer. Maar ons personeel had echt het beste voor met de gezondheid van de bewoners."

Maar ook Broeren zelf is platgebeld en overdonderd. ,,Ze kan bijna niet meer praten. Het is haar teveel geworden", zegt Arno van de Water, de werkgever van haar dochter die het woord voert namens haar. ,,Kranten, RTL, SBS, iedereen wil interviews. Ze krijgt veel positieve, maar ook negatieve reacties. We vragen om haar nu even met rust te laten."