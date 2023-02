Chris (59) breekt wereldrecordpoging schaatsen af na 1.000 rondjes

met video Mathieu moet van zijn gemeente de poep van zijn hond opruimen, maar dat kan hij niet: ‘Ik kom vast te zitten’

Mathieu Maanders uit Duiven kijkt medelijdend naar zijn hond Toby. De 5-jarige lhasa apso zal niet vaak meer kunnen rennen over de losloopterreinen in het dorp, want sinds 1 januari geldt daar de verplichting om de drollen op te ruimen. ,,En dat kan ik helemaal niet, want ik zit in een rolstoel”, zegt Maanders.

16:02