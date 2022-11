Cillessen niet naar WK • Ebola-oefening in het Radboudumc

column Misschien moet ik dit jaar ook meer van Kerstmis maken

Mijn kapper houdt van kunst en kitsch. In zijn bedrijfsruimte staan of hangen telkens nieuwe dingen. ‘Dingen’ is een respectloos woord, maar zo bedoel ik het niet. Weet alleen niet altijd wat iets is. Goudkleurig hondje, prima, dat is een goudkleurig hondje, maar niet alles is even duidelijk.

20:00