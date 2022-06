Clara van Rijn (80) verloor haar man aan corona, een waardig afscheid was hen niet gegund: ‘Ik had zo graag tegen hem aan willen liggen toen hij stierf’

,,Hij lag in het ziekenhuis en het ging slecht met hem. Hij was benauwd en besloot in zijn eentje: nu is het klaar. Die nacht is hij alleen overleden.” Clara van Rijn slikt een traan weg bij het ophalen van herinneringen aan het overlijden van Cees, haar grote liefde. 54 jaar waren ze samen en deelden ze lief en leed. Tot corona op een wrede manier ingreep.