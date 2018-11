CLUBHELDEN | Julia Vermeer vlagt niet als ‘clubman’ bij DVV

Vrouwelijke arbiters in het amateurvoetbal komen steeds vaker voor. DVV in Duiven is daarop geen uitzondering, daarnaast heeft de club in 4D ook een vrouwelijke vlaggenist langs de lijn; de 19-jarige Julia Vermeer.

,,Ik werd eens gevraagd of het me niet leuk leek”, stelt de Duivense studente die ook voor de KNVB actief is als scheidsrechter. ,,En het is best leuk, al is fluiten wel leuker. Dan ben je namelijk de baas, als assistent ben je dienend. Je hebt de focus op buitenspel of ingooi, alleen dan mag je ook vlaggen.”

Eerst fluiten

Het is elk weekeinde passen en meten in de agenda van Vermeer. ,,Zelf speel ik op zaterdag in meisjes onder 19 van DVV, meestal spelen we vrij laat. Dan kan ik eerst een wedstrijd fluiten om daarna zelf te spelen.”

Volledig scherm Julia Vermeer aan het werk namens DVV. © Jan Ruland van den Brink De zondag neemt ze dan eens in de twee weken de vlag bij de hoofdmacht van DVV ter hand. ,,Mannen reageren wel anders dan vrouwen in het veld, maar ik heb geen voorkeur voor welke wedstrijden ik fluit. Als assistent is het contact met de scheidsrechters ook altijd goed. Als er een arbiter komt die we al eerder hebben gehad, herkennen ze me vaak wel. ‘Ben jij er ook weer’, zeggen ze dan.”



Wie denkt dat Vermeer veel punten pakt de ploeg, helpt ze meteen uit de droom. ,,Ik ben eerlijk, ik vlag niet voor DVV. Als scheidsrechter vind ik het leuk om randje buitenspel door te laten spelen, als assistent-scheidsrechter ook.”



Als assistent krijgt ze soms veel naar haar hoofd geslingerd. ,,Soms krijg je gezeur, maar ik kan dat doorgaans redelijk goed van me afzetten.”

Trainen

De Duivense is ambitieus en wil zien hoe ver ze als leidsvrouw kan komen ,,Natuurlijk streef je daarbij het hoogste na. Wat dat is, kun je nu niet zeggen.”

In een maatschappij waarin het vrijwilligerswerk bij verenigingen fors onder druk staat, maakt Vermeer zich niet druk. ,,Het voelt niet alsof ik hier heel veel doe, omdat het bij DVV gewoon hartstikke plezierig is. Ik ken hier ook best heel veel mensen en zie mezelf dan ook niet als echte clubheld of zo. Er zijn zoveel mensen die wat bij DVV doen.”

Dan schiet haar nog iets te binnen. ,,Oh ja, ik train ook nog een keer in de week het meisjesteam DVV onder 11-1. Leuk om te doen en het kost maar een uurtje extra, het is voor mijn eigen training.”

's Zaterdags laat ze de coaching van het DVV-meisjesteam wel aan anderen over. lachend zegt ze: ,,Nee, dat gaat me niet lukken. Soms ga ik nog wel kijken hoor, als het past.”