CLUBHELDEN | Lisa (16): ‘Het is niet alleen geven, je krijgt er veel voor terug’

Buren geschrok­ken van brute overval op 58-jarige man in Wester­voort

12:03 WESTERVOORT - Benifica had net gescoord. 1 - 0. ,,En toen hoorde ik een harde knal. Het leek of er een plank naar beneden viel. Mijn buurvrouw met wie ik voetbal aan het kijken was, dacht dat het vuurwerk was dat we hoorden.’’