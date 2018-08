Code Geel: zware buien trekken over Oost-Nederland

OM eist cel en beroepsver­bod voor psychiater die seks had met cliënte

13:38 ARNHEM/ TIEL - Tegen een 59-jarige psychiater uit Zutphen is donderdag een gevangenisstraf en een beroepsverbod geëist. De man had een seksuele relatie met een vrouw van begin dertig die bij hem in behandeling was in Tiel.