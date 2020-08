Code oranje in Gelderland; hoe kom jij de hittegolf door? Stuur je foto in

Het KNMI spreekt van extreme hitte in Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. In die provincies geldt daarom ook code oranje. De temperaturen kunnen oplopen tot 35°C of iets daarboven. Dat wordt flink zweten dus.



Ook in steden en elders in het land kan het volgens het KNMI 35°C worden. Van koele nachten is voorlopig ook nog geen sprake, met minima van rond de 18°C in het zuiden en in stedelijke gebieden boven de 20°C blijft het ook ‘s nachts warm.



Sinds donderdag is daarom ook het Nationaal Hitteplan van het RIVM actief. Het warme weer houdt waarschijnlijk aan tot halverwege volgende week.