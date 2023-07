Code Oranje viel wel mee? Hier ging het weer toch flink tekeer: straten en kelders blank en vette hagelstenen

De onweersbuien die vandaag over Nederland trokken, hebben vooral in de regio rond Zwolle voor veel overlast gezorgd. Een uur lang gingen de sluizen open met ondergelopen straten en kelders tot gevolg. In Hattem en Wezep vielen hagelstenen als knikkers. Op andere plekken - zoals Apeldoorn en Zutphen - viel er juist nauwelijks regen.

De buien zorgden rond drie uur 's middags eerst in onder meer Wezep en Hattem voor een plens water van jewelste. In korte tijd stonden straten blank, zoals de Zandkamp in Hattem en vielen er hagelstenen van circa twee centimeter.

Volgens lokale weerfanaat Stefan Verkerk viel er in Wezep-Oost in enkele minuten 21,8 millimeter regen. Meerdere straten en kelders kwamen onder water te staan.

In korte tijd viel er zoveel water, dat De Grote Gracht in Hattem buiten zijn oevers is getreden. Een fenomeen dat zelden wordt vertoont.

Volledig scherm Pootje baden in de Grote Gracht kon vanaf deze bankjes. © John Stevens/LDGFotografie

In Zwolle was het even daarna ook schuilen geblazen terwijl een flinke hoeveelheid regen en hagel neerkletterde. Meer dan een uur lang bleven de sluizen openstaan. De brandweer meldde wateroverlast in onder meer de Diezerstraat. In Assendorp liepen meerdere straten onder - waaronder de volledige Deventerstraatweg, een groot gedeelte van de Groeneweg. De brandweer moest daar flink aan de slag om ondergelopen kelders leeg te pompen. De Van Karnebeektunnel onder het spoor door is afgesloten voor auto's.

Volledig scherm De Groeneweg in Assendorp kwam blank te staan. © Floris Brandriet

Volledig scherm De brandweer is nodig om kelders leeg te pompen. © Floris Brandriet

Volledig scherm En ook om de hoek aan de Deventerstraatweg heel veel water. © Floris Brandriet

Volledig scherm Zulke hagelstenen kwamen in Zwolle naar beneden. © Jet Mok

Op sommige plekken kwam het water in de afvoeren omhoog. Meest opmerkelijke fenomeen was misschien nog wel de plastic road - het fietspad langs de Deventerstraatweg, gemaakt van duizenden gerecyclede bierbekers - die door de stortbui is gaan drijven. Rova heeft dat fietspad inmiddels afgezet.

Volledig scherm Het plastic fietspad is losgekomen van de ondergrond en is gaan drijven. © Floris Brandriet

Volgens woordvoerder Jan Wittenberg van de Veiligheidsregio IJsselland lijkt vooral Zwolle getroffen te zijn door het noodweer. Hij rept van circa tien meldingen van ondergelopen kelders en straten in de Overijsselse hoofdstad.

Elders in de provincie zijn volgens hem geen noemenswaardige problemen gemeld en ook in Noord-Gelderland lijkt de overlast flink mee te zijn gevallen. In Apeldoorn en Zutphen viel verhoudingsgewijs nauwelijks regen en ook in Harderwijk bleef het bij dreigende luchten en een kleine hoeveelheid regen. ,,Er is één boom omgewaaid in Apeldoorn’’, vat een woordvoerder van de veiligheidsregio het bondig samen. ,,Het zwaartepunt lag echt op de noordelijke Veluwe.

In Flevoland was er wel een opmerkelijk incident. In een woning in Swifterbant sloeg namelijk de bliksem in, waardoor er brand ontstond. Niemand raakte gewond, maar het vuur was in het isolatiemateriaal gekropen onder de dakpannen en moeilijk te bestrijden. Voor de rest viel het volgens een brandweerwoordvoerder ook daar allemaal reuze mee.

