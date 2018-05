Conclusie na 'Gave': Scheepvaart stilleggen bij extreem dichte mist

GRAVE - Binnenvaartschippers die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten bij dichte mist extra veiligheidsmaatregelen treffen. Rijkswaterstaat zou daarnaast de bevoegdheid moeten krijgen om bij extreme weersomstandigheden het scheepvaartverkeer plaatselijk stil te leggen. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), in een onderzoeksrapport over de aanvaring bij de stuw van Grave .

Volgens de OVV zouden die veiligheidsmaatregelen kunnen bestaan uit het inkorten van de vaartijden of het eerder aflossen van de schipper. 'Het bevreemdt de Onderzoeksraad dat een schip beladen met 2.000 ton benzeen ook in dichte mist tot 14 uur aaneengesloten mag varen zonder aflossing van de schipper', zo schrijft de OVV in het rapport, een kleine anderhalf jaar na het incident.

Hulpdiensten zagen ernst situatie te laat

Eerder deed het Utrechtse bureau Berenschot al onderzoek naar de aanvaring bij Grave. Dat onderzoek richtte zich met name op de crisiscommunicatie in de eerste 48 uur na het incident. De in juli vorig jaar gepubliceerde conclusies logen er niet om: de betrokken hulpdiensten hebben die bewuste avond de ernst van de situatie te laat ingezien.



De eerste meldingen werden niet snel genoeg opgepakt en de aanvaring werd te laat als crisis bestempeld. Bovendien werd er niet goed samengewerkt tussen de betrokken drie veiligheidsregio's, drie waterschappen en Rijkswaterstaat, zo concludeerde Berenschot. Ook is er onvoldoende ingespeeld op de gevolgen die de aanvaring had in de wijde regio, zoals het snel zakkende waterpeil en de effecten daarvan op de scheepvaart, woonbootbewoners en bedrijven.

De OVV deelt die Berenschot-conclusies. Ook de raad zegt dat door de dichte mist de hulpdiensten grote moeite hadden om de volle omvang van het incident te overzien. 'Het lukte de verschillende betrokken partijen niet om een gezamenlijk beeld te vormen en hun acties op elkaar af te stemmen. Het bleef tot diep in de nacht onduidelijk of de lading benzeen gevaar gaf en de bemanning werd pas na drie uur geëvacueerd van het schip.'

Slowaak vaart rechtdoor tegen de stuw

Op de avond van 29 december 2016 knalde een benzeentanker in zeer dichte mist vol op de stuw van Grave. In plaats van rechtsaf te slaan richting de sluis, was de Slowaakse kapitein van de Maria Valentine rechtdoor gevaren, en botste daardoor tegen de stuw. Het schip brak door de jukken en viel meters naar beneden. Het waterpeil tussen Sambeek en Grave daalde razendsnel, net als het Maas-Waalkanaal, dat in open verbinding staat met dat deel van de Maas.