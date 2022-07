Condoomdieven slaan toe in Tiel: voor honderden euro’s aan ‘verschillende maten en soorten’ gestolen uit supers

,,De auto lag vol” zegt Ed Batenburg, filiaalmanager van de Jumbo aan het Westledeplein in Tiel. Vorige week werden in zijn supermarkt twee mannen betrapt op het stelen van condooms. ,,We zagen zelf dat ze het in de jassen en broekzakken stopten”, zegt hij. ,,De condooms staan in een schap, vlakbij de kassa.”



Volgens Batenburg ging het ‘om niet eens zo veel pakjes’: tien of twaalf. Maar: ,,Dan zit je wel op 150 euro.” Het is voor de manager de eerste keer dat hij meemaakt dat er voor zoveel geld aan condooms wordt meegenomen.