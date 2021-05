Conflict bij KFC loopt uit de hand: bizarre achtervolging bij 170 km/u en politieauto's geramd

In stijl genieten van het songfesti­val: ‘We weten al wie er gaat winnen’

18 mei NIJMEGEN - Dat ze de eerste avond van het Eurovisie Songfestival noodgedwongen op een klein scherm moeten kijken, mag de pret niet drukken voor Charlotte Jansen en Annemieke Seegers. Gehuld in prachtige galajurken en met een look die niet zou misstaan op de rode loper in Rotterdam, hebben zij vanaf hun studentkamer enorm genoten van het muzikale feest waar ze al meer dan een jaar naar uitkijken.