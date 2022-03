Conflict op vakantiepark loopt verder op: zijn Oekraïense vluchtelingen straks de dupe?

Kratten vol met levensmiddelen worden uitgestald. Van potten pindakaas en sinaasappelen tot handzeep en haarspray. Een week of twee wonen er nu Oekraïners op Bospark Dennenrhode in Doornspijk en de vrijwilligers die zich over hen bekommeren, worden er steeds handiger in. ,,Maar we zijn geen vluchtelingenorganisatie, we hebben geen ervaring’’, zegt Jannetta Dorsman.