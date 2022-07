Constante bromtoon in hoofd van Flip verdwijnt in bijzijn van bijen, dus nu is hij imker

Een natuurmens was hij altijd al, maar om nou te zeggen dat Wols een bovengemiddelde interesse had in bijen, nee. Dat veranderde zo’n dertien jaar terug, toen een bevriende boer hem een bijenstal van dichtbij liet zien. ,,Huh, dacht ik. Waar zijn mijn oorsuizen opeens? Het was alsof het gezoem van de bijen de bromtoon in mijn hoofd ophief.’’