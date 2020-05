Corona in de regio: 8 sterfgevallen en 8 opnames in een week tijd

18 jaar geëist tegen broers voor Nijmeegse Malvert­moor­den: ‘Afschuwe­lij­ke daad’

13:48 ARNHEM - Tegen de broers Gjordan en Björn D. is in hoger beroep een gevangenisstraf van 18 jaar geëist voor een fatale schietpartij in een Nijmeegs café in 2016. Daarbij kwamen twee broers Najim en Othman Echargui uit Nijmegen om het leven. De strafzaak staat ook bekend als de Malvertmoorden.