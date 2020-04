Corona in de regio: ziekenhuisopnames in Veenendaal blijven stijgen, afname voor Overbetuwe

VEENENDAAL - In de afgelopen 24 uur zijn 164 inwoners van Gelderland positief getest op het coronavirus. Dat zijn er meer dan in de voorgaande dagen. Een verklaring is dat nu meer wordt getest, vooral onder zorgpersoneel. Het aantal ziekenhuisopnames steeg daarentegen met slechts 20 in vergelijking met donderdag.

Dat blijkt uit cijfers van het RIVM op vrijdagmiddag. In heel Gelderland zijn nu 2690 inwoners besmet (geweest) met het coronavirus. Het daadwerkelijk aantal ligt veel hoger, lang niet iedereen wordt getest.

Positief is dat in veel gemeenten nauwelijks sprake is van een stijging van ziekenhuisopnames. In de gemeente Overbetuwe is voor het eerst zelfs een afname: waren donderdag nog 49 inwoners in een ziekenhuis opgenomen vanwege het coronavirus, vrijdag zijn dat er 48.

Veenendaal blijft hard stijgen

In het overzicht blijft Veenendaal een vreemde eend in de bijt. Waar de meeste gemeenten stabiliseren of slechts licht stijgen, blijft het aantal ziekenhuisopnames in Veenendaal gestaag toenemen. Donderdag waren het er 24, inmiddels 27. Afgelopen zondag stond de teller nog op 12.