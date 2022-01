Corona lijkt heel ver weg in de volle binnensteden: ‘Wat heb ik dit gemist, ouderwetse gezelligheid’

Bredevoort kreeg weinig mee van dumpen mogelijke plofkraak­au­to: ‘Ze kwamen heel rustig aanrijden’

BREDEVOORT - Een dag nadat vermoedelijke plofkrakers een zwarte Audi in het centrum van Bredevoort achterlieten is de rust al teruggekeerd in het stadje. ,,Ze kwamen heel langzaam aanrijden en zijn vervolgens te voet vertrokken. We wisten pas dat er wat aan de hand was, toen de politie zich meldde.”

29 januari