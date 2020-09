Corona sloeg diepe wonden bij verzorgingshuis Heerde: ‘Het lukt me gewoon niet om alles te verwerken’

VIDEOHet was een slagveld. Corona sloeg van half maart tot eind april diepe wonden in verzorgingshuis Brinkhoven in Heerde. Het werd 25 van de 72 bewoners fataal. De achterblijvers pakken nu de draad weer op, maar de verwoestende werking van het virus heeft bij iedereen littekens achtergelaten. ,,Ik ben zo bang dat het virus terugkomt en we opnieuw worden opgesloten.’’

Haar kamer is op de begane grond, de 88-jarige Henny Hooyer kijkt uit op de entree van verzorgingshuis Brinkhoven, in het hart van Heerde. Een daalders plekje, er is altijd wel wat te zien. Maar dit voorjaar meer dan haar lief is, meer dan ze verdragen kan.

,,De zon stond hoog aan de hemel en ik mocht niet naar buiten. Vroeger als je ziek was, zeiden de mensen: ‘Hup naar buiten. Dat is goed voor je.’ Nu zaten we opgesloten. Binnen op onze kamers. Wekenlang. De muren kwamen op me af. Het enige wat ik zag, waren de zwarte lijkwagens. Soms wel twee, drie keer op een dag. En verdrietige mensen, wat was er veel verdriet. Ik ben er mismoedig door geworden. De ene dag gaat het beter dan de andere, maar geestelijk heb ik er echt last van.” Ze schudt het hoofd: ,,Nee, opsluiten was niet goed. Voor niemand niet.”

Volledig scherm Bewoners Henny Hooyer (l), Jettie Kommer (m) en Corry Slob (r). Allemaal komen ze in dit verhaal aan het woord. © Henri van de Beek

Gezelligheidsmens

Mevrouw Hooyer zit in haar stoel voor het raam. De geboren en getogen Hattemse woont sinds drie jaar in Brinkhoven. Op haar kamer staan foto’s van kinderen en kleinkinderen, aan de wand hangt een groot borduurwerk van kleine meesjes en roodborstjes. Zelfgemaakt, toen haar ogen nog meewerkten. In de vensterbank roze orchideeën. ,,Nep hoor, net zo makkelijk. Blijft altijd mooi”, klinkt het praktisch.

De foto’s van haar dierbaren, de vogeltjes en de fleurige bloemen - ook al zijn ze niet echt - zorgen voor afleiding in donkere tijden. Ook vult ze haar dagen met puzzelen en breien. Maar Henny Hooyer is een gezelligheidsmens, ze maakt graag een praatje met de andere bewoners. Eet altijd samen met een vast groepje vrouwen, heeft veel sociale contacten. Tot het verwoestende coronavirus toeslaat en alles in één klap anders wordt.

,,Natuurlijk, de kinderen belden ’s avonds trouw. Gelukkig wel. Maar dat is toch anders dan dat je bij elkaar bent. Ik kon mijn verdriet niet delen, dat maakt dat je je zo alleen voelt. Er was genoeg eten en drinken, dat brachten ze op mijn kamer. Daar mankeerde helemaal niets aan. Maar ik had helemaal geen trek, geen zin in eten. Er zijn zo veel mensen overleden die ik goed heb gekend. En ik heb geen afscheid kunnen nemen. Niemand kon afscheid nemen.”