Corona werkt bij gevaccineerde als soort van extra prik: zes maanden wachten op booster

Elke week testen momenteel tienduizenden Nederlanders positief en daar zitten veel mensen tussen die al volledig zijn gevaccineerd. ,,We verwachten dus zeker dat over zes maanden nog boosters gezet zullen worden voor deze specifieke groep”, zegt een woordvoerder van de GGD GHOR Nederland. Ook onlangs besmette gevaccineerden die voor hun eigen veiligheidsgevoel toch al eerder de boosterprik willen, krijgen die niet. De woordvoerder van de GGD GHOR Nederland laat weten dat bij het maken van een afspraak wordt gevraagd of iemand in het laatste halfjaar positief is getest op corona. Is dat het geval, dan wordt volgens hem geen afspraak voor een booster ingepland binnen die periode.

Soort van booster

Het RIVM en onafhankelijke deskundigen bevestigen dat je een recente besmetting na volledige vaccinatie al als een soort van booster kunt beschouwen. ,,Maar dan geldt wel, laten we het even bot zeggen: hoe ernstiger de infectie is geweest, hoe beter die is voor de stimulatie van je immuunsysteem”, zegt Huub Savelkoul, hoogleraar immunologie aan de universiteit van Wageningen. ,,Bij vaccinatie geef je iemand een vaste dosis waarvan je weet dat die een forse klap vormt voor het immuunsysteem.”



Dat een groot aantal gevaccineerde Nederlanders dat recent is besmet pas over een halfjaar een boosterprik kan halen, hoeft overigens niet per se te betekenen dat zij per 1 februari met verplichte testen en quarantaines te maken krijgen als zij naar een ander Europees land willen. Het plan is dat vrij reizen vanaf dan mogelijk moet blijven, op voorwaarde dat iedereen binnen negen maanden na zijn laatste vaccinatie een boosterprik heeft gehad. Maar ook het herstelbewijs, dat binnen Europa nu nog een halfjaar lang kan worden gebruikt, zou dan nog altijd geldig zijn.



Hoeveel herstelbewijzen op dit moment bruikbaar zijn in Nederland, zegt de overheid niet in beeld te hebben.