Coronabesluit treft openluchttheaters in het hart: ‘Zo kan ik het zomerprogramma wel schrappen’

OPROEPJE: Hoe vier jij dit zomerse weekend?

11:42 Het zonnetje schijnt, de temperaturen lopen op tot 20 graden of zelfs iets meer en als kers op de taart kondigde premier Rutte gisteravond het einde van de lockdown aan. Allemaal redenen om dit weekend je zomerse outfit weer uit de kast te trekken en dit goede nieuws te gaan vieren. Ga je in het zonnetje op het terras zitten? Of zoek je juist de verkoeling op in de natuur? Wij zijn benieuwd naar hoe jullie dit zomerse weekend vieren! Stuur jullie leukste foto door naar redactie@gelderlander.nl!