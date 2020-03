CORONABULLETIN #10: slechts drie gemeenten in regio zonder corona, aantal doden stijgt met 30 en Nekomi draagt een gasmasker

NIJMEGEN - De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. De Gelderlander zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag: 30 nieuwe sterfgevallen binnen 24 uur, nog maar drie gemeenten in regio zonder corona en Breng stopt met treinritten tussen Arnhem en Doetinchem.

Het coronavirus in Nederland op vrijdag 20 maart:



• 2994 vastgestelde besmettingen in Nederland.



• Aan het virus zijn nu 106 mensen overleden, dat zijn er 30 meer dan gisteren.



• Voor een weekendje weg naar België rijden kan niet meer. Onze zuiderburen hebben aan de grensovergangen controles ingevoerd om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.



• Koning Willem-Alexander houdt vanavond om 19.00 uur een toespraak vanwege de coronacrisis. Volg het op deze site.

Coronavirus kost nog eens 30 mensen het leven

In Nederland zijn nog eens 30 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het dodental staat nu op 106, meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de dagelijkse update. Het aantal geregistreerde besmettingen is toegenomen van 2460 naar 2994, een stijging van 534.



Winterswijk, Renswoude en Rhenen zijn de enige gemeenten in de regio waar nog officieel geen coronabesmettingen zijn vastgesteld. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Nijmegen is vrijdag opgelopen tot 55.

Nekomi draagt een gasmasker tegen corona

Volledig scherm Nekomi Jacobs (l) en Sarah van Kilsdonk nemen het zekere voor het onzekere. © Theo Peeters Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn, vindt Nekomi Jacobs (25) uit Malden. En daarom draagt ze al enige tijd een gasmasker als ze de straat op gaat. Ze wil zelf het coronavirus niet oplopen én, als dat wel al is gebeurd, voorkomen haar moeder en anderen het krijgen.



,,Mensen kijken je wel vreemd aan. Ze lachen, giechelen. Een beetje wat je kunt verwachten als je met een gasmasker de straat op gaat.”

Geen treinen meer van Breng tussen Arnhem en Doetinchem

Vervoerder Breng rijdt normaal gesproken twee keer per uur tussen Arnhem en Doetinchem. Maar vanwege een drastische afname van het aantal reizigers en een tekort aan personeel vervallen alle diensten.



,,Gisteren viel er al een trein uit omdat er een machinist ziek was. Die konden we niet vervangen. We willen zo ook duidelijkheid geven aan de reizigers’’, zegt woordvoerder Herman de Gooijer van Hermes. Hoe lang deze situatie gaat duren, is nog niet bekend.

You'll Never Walk Alone klinkt bij radiozenders in heel Europa

Klokslag 08.45 uur was vanochtend bij radiostations door heel Europa én bij een aantal zenders in de Verenigde Staten het lied You’ll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers te horen. Het initiatief van 3FM-dj Sander Hoogendoorn bezorgde menig luisteraar kippenvel.

Helden achter het stuur mogen nergens naar de wc

Volledig scherm Frank Gerritsen in zijn vrachtwagen. © Jan Ruland van den Brink Truckers voelen zich buitengesloten en als paria behandeld. Hoewel ze momenteel een cruciale rol vervullen binnen de Nederlandse samenleving met het bevoorraden van winkels, mogen ze nergens naar de wc. ,,Het is schandalig.”



,,Wij maken dagen van vijftien, zestien uur. Maar moet je nodig plassen, dan mag je bij sommige bedrijven niet eens naar de wc”, zegt Robin Gerritsen, vrachtwagenchauffeur en eigenaar van Getra Transport in Baak. ,,Te gek voor woorden.”

Hartverscheurende reacties na sluiting verpleeghuizen

Elkaar drie en een halve week niet zien, misschien nog langer. Lucia Huting durft zich er nauwelijks een voorstelling van te maken. Haar man verblijft in zorgcentrum St. Jozef Gendt, schrijft ze. ‘Daar zit de deur sinds dinsdag dicht.’



Huting durft niet naar de dag van morgen te kijken. De angst is te groot: ‘Misschien zien we elkaar nooit meer?’



De sluiting van verpleeghuizen en andere woonzorghuizen voor alle bezoekers zat er al even aan te komen. Maar toen de maatregel donderdag daadwerkelijk van kracht werd, realiseerden veel betrokkenen pas echt hoe hartverscheurend het is om elkaar juist nu niet te kunnen zien.

Een wc-rol hooghouden om in beweging te blijven

Geen trainingen of wedstrijden. De jeugd van sportverenigingen in deze regio zit thuis vanwege het coronavirus.



Om ze van de bank te houden en elkaar te blijven zien, verzinnen enthousiaste vrijwilligers dagelijks speciale opdrachten: challenges. Met succes.

Humor op WhatsApp

Humor is ook in deze tijd niet weg te denken uit het dagelijks leven van veel mensen.



Wat kunnen we ook anders momenteel? We zitten massaal thuis, hebben geen collega’s fysiek naast ons zitten met wie we kunnen lachen.



De kroeg bezoeken om achter de bar te ouwehoeren met vrienden, gaat momenteel ook niet. In plaats daarvan gebruiken we appgroepen.

Volledig scherm Coronahumor. © Screenshot

Radboudumc verwacht snelle stijging aantal coronapatiënten

Ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen heeft sinds afgelopen woensdag 34 bedden beschikbaar voor patiënten met het coronavirus in een speciaal ingerichte afdeling.



,,Er is nog ruimte, maar de verwachting is dat het aantal patiënten de aankomende dagen fors gaat stijgen.” Dat laat internist-infectioloog Chantal Bleeker vrijdagmiddag weten.