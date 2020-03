CORONABULLETIN #17: festival Appelpop nu al afgeblazen en verpleegpersoneel ‘heel naar bejegend’

NIJMEGEN - De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. De Gelderlander zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag: geen Appelpop in september, ‘heel naar bejegend’ verpleegpersoneel in Beek en komend weekeinde extra controles op drukke plekken als de Posbank.

Het coronavirus in Nederland op vrijdag 27 maart: • 8603 vastgestelde besmettingen in Nederland.



• Aan het virus zijn nu 546 mensen overleden, dat zijn er 112 meer dan gisteren.



• Premier Mark Rutte heeft opnieuw met klem opgeroepen om dit weekeinde zoveel mogelijk ‘thuis te blijven’.



• De Britse premier Boris Johnson is positief getest op het coronavirus.

Appelpop nu al afgelast om corona

Volledig scherm Mede vanwege het coronavirus is er dit jaar geen Appelpop. © Raphaël Drent Geen Appelpop in september. De organisatie vindt het risico te groot om in deze onzekere tijd het festival door te laten gaan. Het festival staat pas gepland voor 11 en 12 september. Toch vindt de organisatie het ‘te onzeker’.



,,Onze beslissing is op dun ijs gemaakt: wie weet gaat straks na 1 juni alles weer beter. Maar voor hetzelfde geld moeten we in augustus duizenden doden constateren en inzien dat de economie volledig naar de klote is.”



Extra controles in Sonsbeekpark en op Posbank

In de regio Gelderland-Midden geldt vanaf nu een samenscholingsverbod. Wie zich in groepen van drie of meer mensen op straat begeeft, loopt kans beboet te worden. Dit weekend worden daarvoor extra controles uitgevoerd op plekken waar mogelijk drukte wacht, zoals het Sonsbeekpark in Arnhem en de Posbank.



Dat zegt Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem die ook voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden is. Hij zette vrijdagmiddag zijn handtekening onder een nieuwe noodverordening voor het gebied, die tot doel heeft de strijd tegen het coronavirus te intensiveren.

‘Zanger Rammstein op ic om corona’

Volledig scherm Till Lindemann. © Christoph Soeder/dpa Rammstein-zanger Till Lindemann zou op de intensive care liggen vanwege het coronavirus. Dat meldt de Duitse krant Bild. Hij wordt volgens de krant in strikte quarantaine gehouden in een ziekenhuis in Berlijn.



Of dat gevolgen heeft voor het concert van Rammstein 24 juni op De Goffert in Nijmegen, is nog niet duidelijk.

Ook Renswoude kent nu corona, flink meer besmettingen in regio Arnhem

Renswoude is niet meer de enige gemeente in de regio zonder een bevestigde coronabesmetting. Volgens de laatste cijfers van rijksgezondheidsinstituut RIVM telt de kleine kern nu één iemand met het virus. In Arnhem en omgeving is de teller met het aantal besmettingen ondertussen flink opgelopen.



Ten opzichte van donderdag telt de Gelderse hoofdstad niet meer 34, maar 46 vastgestelde coronagevallen. Een toename van 12.

* Aantal coronabesmettingen volgens het RIVM per gemeente in deze regio, sinds 3 maart. Beter zien? Klik hier voor de desktopversie

Medewerksters Kalorama ‘heel naar bejegend’

Volledig scherm Burgemeester Slinkman van Berg en Dal. © Theo Peeters Burgemeester Slinkman van Berg en Dal is woedend omdat ten minste twee medewerksters van het Beekse verpleeghuis Kalorama momenteel ‘op een hele nare manier bejegend worden’.



Een van de medewerksters heeft een kind op de kinderopvang zitten. Andere ouders hebben geëist dat het kind vanwege besmettingsgevaar de toegang tot de kinderopvang ontzegd zou worden.

Zieke man hoeft huis niet uit om corona, ondanks drugslab

Volledig scherm Beeld van de politie na de ontdekking van het drugslab in Overasselt. © Tom Hessels Een bewoner van een woning op een perceel aan de Rotsestraat in Overasselt waar een drugslab werd aangetroffen, hoeft niet weg. Dit vanwege zijn slechte gezondheid en zijn vatbaarheid voor het coronavirus.



De burgemeester van Heumen besloot eerder deze maand het perceel met twee woningen en een loods voor de duur van een jaar af te sluiten. Het feit dat een van de bewoners ernstig ziek is en daarmee extra kwetsbaar voor het coronavirus, is een dusdanig bijzondere omstandigheid dat de rechter heeft bepaald dat de man mag blijven wonen tot twee weken nadat de bezwaarprocedure is afgehandeld.

Joost (56) was ‘patiënt nul’ en doet nu één keer zijn verhaal

Hij was de eerste in Nederland bij wie corona werd vastgesteld, de anonieme ‘patiënt nul’. Ruim vier weken later krijgt hij een naam en een gezicht: Joost Boons (56), ondernemer uit Loon op Zand.



Eén keer wil hij zijn bizarre verhaal doen. ,,Je hebt mensen die alles van je willen weten en mensen die je aankijken en denken dat je een melaatse bent.”

Volledig scherm Joost Boons. © Marc Bolsius

Theater in Boxmeer als eerste failliet door corona

Voor theater De Weijer in Boxmeer wordt vandaag het faillissement aangevraagd. Het is het eerste theater in Nederland dat noodgedwongen door de coronacrisis de deuren moet sluiten.



Voor eigenaar Peter-Paul Kissels worden de kosten te hoog, terwijl er als gevolg van de crisis door het corona-virus geen inkomsten zijn.