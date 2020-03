CORONABULLETIN #21: Bloemencorso Lichtenvoorde gaat niet door en volgens deze infectioloog zitten we nog wel even thuis

Horecaondernemers in de regio zoeken creatieve oplossingen om in tijden van corona toch nog wat te verdienen. Het is vaak een succes, maar de omzet haalt het niet bij dat wat normaal is.



De grote gele M op een paal, nog over van de buitenverkoop tijdens carnaval, moest weer naar beneden nadat Ronald Zeelen bij de lokale fastfoodketen in Cuijk had geïnformeerd of dat wel was toegestaan.



Nee dus, maar dat betekent niet dat de klanten van zijn restaurant Smaak zijn vorige week verzonnen ‘drive-through’ niet kunnen vinden. Integendeel, de rij met auto’s stond afgelopen weekeinde tot op straat.