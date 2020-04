CORONABULLETIN #24: Oproep om thuis te blijven, Nijmeegs ziekenhuis wil coronatest voor iedereen

RIVM: 148 sterfgevallen en 502 nieuwe meldingen van ziekenhuisopnames

De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 148 meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Het totaal aantal overleden patiënten komt daarmee op 1487. Dat meldt het RIVM in de dagelijkse update. Er zijn 502 meldingen bijgekomen van mensen die in het ziekenhuis liggen of lagen. Het RIVM benadrukt dat deze mensen lang niet allemaal de afgelopen 24 uur zijn overleden of in het ziekenhuis opgenomen.



Het aantal positief geteste patiënten staat nu op 15.723 personen, een stijging van 1026 ten opzichte van gistermiddag. 6286 coronapatiënten zijn opgenomen (geweest) in een ziekenhuis, een stijging van 502 personen. Het aantal nieuw gemelde sterfgevallen en ziekenhuisopnames is daarmee wat lager dan gisteren (toen 166 doden en 625 ziekenhuisopnames).



Inmiddels is ook een derde melding binnen gekomen bij het RIVM van een overleden persoon onder de vijftig jaar. Het aantal overleden personen tussen 50 en 60 jaar is nu 26.