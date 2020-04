CORONABULLETIN #25: roep om scholen weer te openen en dít mag wel tijdens zonnig weekeinde

Het lijkt erop dat patiënten het vermijden de huisarts te bellen voor iets anders dan corona. Huisartsen in de regio Nijmegen-Boxmeer komen met een oproep: bel gewoon op als het ernstig genoeg is. De huisartsen zijn er voor iedereen en het is veilig.



Het aantal telefoontjes bij huisartsen in de regio dat niet over corona gaat, is nog maar een fractie van het aantal contacten voor de coronacrisis. Het is ongeveer een derde van wat normaal is, schat Guido Adriaansens, huisarts en voorzitter van crisisteam huisartsenzorg in de regio Nijmegen-Boxmeer.