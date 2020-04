CORONABULLETIN #29: pokerende cafébezoekers krijgen boete en te weinig politie voor De Graafschap in de zomer

NIJMEGEN - De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. De Gelderlander zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag: 22 pokerende cafégangers in Nijmegen op de bon, te weinig politie voor profvoetbal in de zomer en fors meer ziekenhuisopnames in Gelderland.

Het coronavirus in Nederland op woensdag 8 april:



• In heel het land zijn nu 7735 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege het coronavirus.



• Aan het virus zijn nu 2248 mensen overleden, dat zijn er 147 meer dan gisteren.



• Het aantal patiënten op de intensive care is de afgelopen 24 uur met 16 gedaald naar 1408 patiënten. Het is voor het eerst dat sprake is van een afname van het aantal ic-patiënten.



• Er komt één landelijk feestmoment waarop eindexamenscholieren kunnen vieren dat ze geslaagd zijn. Nu de eindexamens vanwege de coronacrisis niet doorgaan, roept minister Arie Slob donderdag 4 juni uit tot de dag waarop de vlag uit kan.

Helikopters van het leger boven Nijmegen

Nijmegenaren die binnenkort een militaire helikopter laag boven hun stad zien vliegen, hoeven zich geen zorgen te maken. De provincie Gelderland heeft toestemming verleend aan helikopters van Defensie om patiënten met het coronavirus vanuit het Radboudumc vervoeren.

Burgemeester Boumans: te weinig politie voor voetbal in de zomer

Het is onwenselijk dat De Graafschap de competitie na 1 juni uitspeelt. De politiecapaciteit is te beperkt voor zomervoetbal in Nederland. Dat zegt Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem.



Boumans sluit zich daarmee aan bij John Jorritsma. De burgervader van Eindhoven, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, ziet helemaal niets in de plannen van de KNVB voor het uitspelen van de eredivisie en eerste divisie zonder publiek.

Gepaste afstand, maar geen gepast afscheid voor Harrie Hendriks uit Grave

Als hij zou gaan, zou de Elisabethkerk stampvol zijn. Als hij zou gaan, zou hij een uitvaart met gilde-ceremonieel krijgen zoals je dat zelden ziet. Als hij zou gaan, zouden de Cloveniers na afloop drinken op het leven. Maar zo ging het niet. Harrie Hendriks (95) uit Grave overleed tijdens de coronacrisis.



Acht weken cel voor ‘coronaspuger’ uit Wanroij

Een 34-jarige man uit Wanroij die op 27 maart in Overasselt bij zijn aanhouding agenten bespuugde en riep dat hij corona had, is woensdag veroordeeld tot acht weken cel.



‘Ik hoest je in je bek’, riep hij nadat hij na een wilde achtervolging vanuit Nijmegen via Malden naar Overasselt door agenten uit zijn auto werd gehaald. En: ‘pas maar op, ik heb corona’.

Kapsel verprutst? Zet een petje op en help jouw kapper

Het begon als een grapje: zelf aan het knippen geweest en de haardos verprutst? Zet een petje op en je ziet er weer goed uit. Maar naarmate Angelo Keijsers uit Boxmeer er langer over ging nadenken, hoe serieuzer het werd.



Wat is het idee? Koop via je eigen kapper een petje of t-shirt voor respectievelijk 25 of 30 euro met daarop de tekst #mijnkapperisdicht en help zo je kapsalon wat bij te verdienen. Van elk product dat wordt besteld, gaat de helft rechtstreeks naar je eigen kapsalon.

Boete voor 22 pokeren cafébezoekers in Nijmegen

De politie heeft deze week 22 cafébezoekers op de bon geslingerd die samen aan het pokeren waren in een kroeg in de Klimopstraat in Nijmegen. De wijkagent had tips gekregen over nachtelijke activiteiten in het café.



De politie besloot te posten in de buurt en zag dat er ondanks de regels in de noodverordening dat kroegen gesloten moeten zijn en mensen niet in groepen mogen samenscholen, toch mensen samenkwamen. Daarop zijn agenten er binnengegaan.

Forse stijging nieuwe ziekenhuisopnames in Gelderland

Het aantal inwoners van Gelderland dat met coronaklachten in het ziekenhuis is opgenomen is in de afgelopen 24 uur met 54 gestegen. Dinsdag meldde het RIVM nog een stijging van 22 patiënten. Een dag eerder stokte de teller op 29.



In totaal zijn nu zover bekend 879 inwoners van Gelderland opgenomen in het ziekenhuis.

Moet Gelderland de portemonnee trekken om corona?

Gelderland is dankzij de verkoop van energiebedrijf NUON een rijke provincie. Op het provinciehuis zouden honderden miljoenen euro’s vrijgemaakt kunnen worden om mensen die getroffen zijn door het coronavirus te ondersteunen.



