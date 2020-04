CORONABULLETIN #31: Radboudumc hoopt op corona-doorbraak en mogelijk streep door Zwarte Cross

RIVM: 115 doden, 225 extra ziekenhuisopnames coronapatiënten

Het RIVM meldt dat er tot vanmorgen 115 nieuwe meldingen van overleden personen als gevolg van corona zijn gedaan. Het totale aantal coronadoden komt daarmee op 2511. Het aantal meldingen van ziekenhuisopnames liep volgens het RIVM met 225 op. Daarmee zet de daling van het aantal opnames verder door.



Het aantal geconstateerde besmettingen in Nederland is inmiddels opgelopen tot 23.097 in Nederland. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat niet iedereen getest wordt. Wel wordt er inmiddels steeds meer getest.



Belangrijk om te vermelden is dat het gaat om meldingen, veel personen zijn niet de afgelopen 24 uur, maar al eerder overleden of al eerder in het ziekenhuis opgenomen.



Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames zit de laatste dagen op een relatief stabiel niveau. Deze week kwamen er slechts één keer meer dan 300 (308) nieuwe ziekenhuispatiënten bij. De 225 gemelde nieuwe opnames van vandaag is het laagste aantal van de afgelopen week.



Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde doden: met uitzondering van de dinsdag (234) is het aantal al langere tijd op hetzelfde niveau.

Volledig scherm Een traumahelikopter vertrekt met een coronapatient. © ROBIN UTRECHT

Corona in de regio: ziekenhuisopnames in Veenendaal blijven stijgen, afname voor Overbetuwe

In de afgelopen 24 uur zijn 164 inwoners van Gelderland positief getest op het coronavirus. Dat zijn er meer dan in de voorgaande dagen. Een verklaring is dat nu meer wordt getest, vooral onder zorgpersoneel. Het aantal ziekenhuisopnames steeg daarentegen met slechts 20 in vergelijking met donderdag.



Dat blijkt uit cijfers van het RIVM op vrijdagmiddag. In heel Gelderland zijn nu 2690 inwoners besmet (geweest) met het coronavirus. Het daadwerkelijk aantal ligt veel hoger, lang niet iedereen wordt getest.



Positief is dat in veel gemeenten nauwelijks sprake is van een stijging van ziekenhuisopnames. In de gemeente Overbetuwe is voor het eerst zelfs een afname: waren donderdag nog 49 inwoners in een ziekenhuis opgenomen vanwege het coronavirus, vrijdag zijn dat er 48.



In het overzicht blijft Veenendaal een vreemde eend in de bijt. Waar de meeste gemeenten stabiliseren of slechts licht stijgen, blijft het aantal ziekenhuisopnames in Veenendaal gestaag toenemen. Donderdag waren het er 24, inmiddels 27. Afgelopen zondag stond de teller nog op 12.

Onderzoekers Radboudumc ontdekken ‘missend puzzelstukje’ bij bestrijding van coronavirus

Onderzoekers van het Nijmeegse Radboudumc hebben een belangrijke ontdekking gedaan bij het ziekteverloop bij corona. Dat kan van groot belang zijn bij de behandeling van het longvirus, laten de onderzoekers weten in een publicatie op het wetenschappelijke platform Preprints.



Want hoe kan het dat de longen van coronapatiënten in sommige gevallen zo snel achteruit gaan? De onderzoekers hebben een aantal patiënten nauwgezet gevolgd, en concludeerden dat de kortademigheid van de zieken niet alleen het gevolg van een infectie kan zijn.



Frank van de Veerdonk, internist-infectioloog bij het Radboudumc: ,,We hadden het idee dat tijdens dit proces ook de hele kleine bloedvaatjes in de longen lek raken. Die lekkage brengt de longen in de problemen, omdat ze deels vollopen.”

Volledig scherm Het Nijmeegse Radboudumc. © Paul Rapp

