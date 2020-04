CORONABULLETIN #32: 20 besmette ouderen zorgcentrum Mook moeten verhuizen; wachttijd milieustraten loopt op tot een uur

NIJMEGEN - De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. De Gelderlander zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag: 20 demente besmette bewoners uit zorgcentrum Mookerhof overgebracht naar een andere zorglocatie, en lange wachttijden bij de milieustraten.

Volledig scherm Ouderen woren uit Mookerhof, Mook vanwege corona verplaatst, 11-4-2020 . © Gerard Verschooten

RIVM: 132 doden, 189 extra ziekenhuisopnames coronapatiënten

Het RIVM meldt dat er tot zaterdagmorgen 132 nieuwe meldingen van overleden personen als gevolg van corona zijn gedaan. Het totale aantal coronadoden in Nederland komt daarmee op 2643. Het aantal meldingen van ziekenhuisopnames liep volgens het RIVM met 189 op. Het aantal ziekenhuisopnames blijft daarmee wel dalen. 550 (42%) van de nieuwe meldingen van coronabesmettingen betreft zorgmedewerkers.

Het aantal geconstateerde besmettingen is inmiddels opgelopen tot 24.413 in Nederland. De nieuwe meldingen komen uit alle 12 provincies, maar met 411 (31%) kwamen de meeste nieuwe meldingen uit de provincie Zuid-Holland.

Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat niet iedereen getest wordt. Wel wordt er inmiddels steeds meer getest.

Corona in de regio: ziekenhuisopnames in Gelderland

In de afgelopen 24 uur zijn 155 inwoners van Gelderland positief getest op het coronavirus. Dat zijn er meer dan in de voorgaande dagen. Een verklaring is dat nu meer wordt getest, vooral onder zorgpersoneel. Het aantal ziekenhuisopnames steeg daarentegen met slechts 20 in vergelijking met donderdag.

Dat blijkt uit cijfers van het RIVM op vrijdagmiddag. In heel Gelderland zijn nu 2845 inwoners besmet (geweest) met het coronavirus. Het daadwerkelijk aantal ligt veel hoger, lang niet iedereen wordt getest.

Positief is dat in veel gemeenten nauwelijks sprake is van een stijging van ziekenhuisopnames. In Nijmegen, Overbetuwe, Tiel, Zevenaar steeg het aantal met drie patiënten per gemeente. Waar in Arnhem 49 mensen zijn opgenomen, is dat in Nijmegen nu 106. Ook Overbetuwe (51) en Ede (48) tellen relatief veel opnamen. Tiel en Zevenaar violgen met respectievelijk 34 en 31 ziekenhuisopnames.

In het overzicht blijft Veenendaal een vreemde eend in de bijt. Waar de meeste gemeenten stabiliseren of slechts licht stijgen, blijft het aantal ziekenhuisopnames in Veenendaal gestaag toenemen. Er kwam er nu één patiënt bij. Afgelopen zondag stond de teller nog op 12.

Coronavirus in zorgcentrum Mook: twintig ouderen verhuizen naar Groesbeek

Twintig oudere bewoners met dementie van zorgcentrum Mookerhof in Mook die besmet zijn met het coronavirus of coronaverschijnselen hebben worden zaterdag overgebracht naar een andere zorglocatie.

De verhuizing is noodzakelijk omdat 22 zorgmedewerkers van Mookerhof ook besmet zijn met het coronavirus of thuis zitten met ziekteverschijnselen. Het vaste zorgteam bestaat uit 36 mensen. ,,Hierdoor konden we de zorg van de bewoners van Mookerhof niet langer garanderen,” zegt een woordvoerster van ZZG Zorggroep waartoe Mookerhof behoort.

De twintig oudere bewoners gaan naar het Herstelcentrum aan de Nijmeegsebaan in Groesbeek waar ruimte is gemaakt en een team van deskundige medewerkers klaar staat. De ouderen zullen daar naar verwachting een paar maanden blijven, aldus de woordvoerster. Pas als alle vaste medewerkers van het zorgteam van Mookerhof helemaal hersteld zijn, kunnen de bewoners weer terug naar hun appartement in Mook.

Drukte bij de milieustraten, wachttijd soms ruim 1 uur

Het is ook deze zaterdag voor Pasen druk bij de milieustraten in Nijmegen, Wijchen, Druten en Malden. In Nijmegen loopt de wachttijd op tot meer dan een uur en er zijn vijf verkeersregelaars die het verkeer in goede banen leiden. Maar strenge maatregelen zijn niet nodig.

Directeur Bart de Bruin waarschuwde deze week dat als de files zouden aanhouden, er een kans bestond dat de milieustraten zouden moeten sluiten. ‘Kom alleen als het écht moet‘, benadrukte hij. Die boodschap is, zo lijkt het, overgekomen bij de regiobewoners. ,,We bekijken het per keer,” zegt een woordvoerster.

Voor het bordje ‘Milieustraat wachttijd vanaf hier minimaal 1 uur’ staan deze zaterdag Wietze Kuiper en zijn vriendin, de auto volgeladen met hout en andere afgedankte spullen. Ze hebben die ochtend de kelder en de schuur leeggehaald en dachten: dat brengen we snel even weg. ,,We hadden niet door dat het zó druk was. Een beetje naïef misschien.” Ze malen er niet om: de zon schijnt, er klinkt muziek. Omdraaien is geen optie, want dan moeten ze de auto thuis weer leeghalen.

Volledig scherm Een bord geeft aan hoe lang de wachttijd is voor de milieustraat aan de Kanaalstraat vanaf dat punt. Sommige automobilisten besluiten om te draaien. © DG

Vrijetijdswinkel Obelink in Winterswijk gaat na Pasen weer open

Het is bijna een maand geleden dat Obelink heeft besloten vrijwillig de deuren te sluiten. ,,In de afgelopen periode hebben we tijd gehad om onze winkel voor te bereiden op een nieuwe werkelijkheid. Daarin is anderhalve meter afstand houden de norm”, zegt Berry Velthuis, directeur van de kampeerwinkel.

De winkel gaat dinsdag met aangepaste openingstijden open. ,,Wij kiezen er bewust voor om tot en met het paasweekend gesloten te blijven. Voor ons zijn dit traditioneel topdagen, maar nu even niet. Gezondheid gaat voorop”, aldus Velthuis.

Het verzoek is om zoveel mogelijk alleen of met maximaal twee personen te komen winkelen. Hoewel de landelijke richtlijn een klant per 10 vierkante meter is, kiest Obelink voor een klant per 35 vierkante meter, zodat de 1,5 meter afstand geen probleem moet zijn. Een winkelwagen nemen is verplicht.

Paasverdriet van je afzingen op een oude Hazes melodie

‘Niets te vieren’ is de toepasselijke titel van het lied dat de Arnhemse studiobaas en liedjesschrijver maakte met de Arnhemse horeca-ondernemer Tobias Haagsma. Het gaat vergezeld van een passende videoclip, met de uitbater van brasserie De Boerderij in Park Sonsbeek als zanger, en een gastrol van Hartkamp.