CORONABULLETIN #34: Stilte op de woonboulevards, Marcouch sluit te drukke Action in Arnhem en opstootje bij primeur Edese supers

NIJMEGEN - De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. De Gelderlander zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag: Stilte op de woonboulevards, burgemeester sluit te drukke Action, en opstootje bij primeur Edese supers.

Het coronavirus in Nederland op paasmaandag 13 april

• In Nederland zijn nu 8729 mensen in het ziekenhuis opgenomen (geweest) vanwege het coronavirus, een stijging van 147.

• Aan het virus zijn nu 2823 mensen overleden aan corona, dat zijn er 86 meer dan gisteren. Zondag waren dat er 94. Daarmee was voor de tweede dag op rij het aantal overlijdens minder dan honderd mensen.

• Het aantal coronapatiënten op de intensive care is net als gisteren gedaald. Dit keer met 20 patiënten. Op dit moment liggen er 1338 mensen op de ic’s, gisteren waren dat er 1358.

• In de regio stagneert het aantal ziekenhuisopnames. In Zevenaar blijft het aantal coronapatiënten toenemen. Op paasmaandag kwamen er twee bij. te zijn er nu 38. Nijmegen (109) en Arnhem (50) en Ede (49) en Doetinchem (10) bleven gelijk.

• Stilte op de woonboulevards in de regio, burgemeester Marcouch sluit te drukke Action

• Strenge controles op dijken en Posbank: bonnenregen voor jakkerende motorrijders.

RIVM: opnieuw minder doden en ziekenhuisopnames

Het aantal mensen van wie de afgelopen 24 uur is gemeld dat ze aan corona overleden zijn, is voor de tweede dag op rij minder dan 100 en kwam uit op 86. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is met 147 flink lager vergeleken met een dag eerder.

Uit de laatste cijfers van het RIVM blijkt dat het totaal aantal coronadoden uitkomt op 2823. De helft van deze mensen was 81 jaar of ouder. In totaal zijn er nu 8729 mensen opgenomen (geweest).

Zondag kwam het aantal doden voor het eerst in twee weken onder de 100, al moet er wel een kanttekening bij worden gemaakt: de registraties worden in het weekend minder goed bijgehouden. Dat gebeurt soms pas na het weekend. Afgelopen weken waren er daardoor op dinsdagen opvallende pieken terug te zien in de sterftecijfers en dat zou nu ook het geval kunnen zijn.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames kwam zaterdag voor het eerst onder de 200 en die dalende lijn zet door. Op eerste paasdag waren het er 196. Vandaag waren het voor het eerst minder dan 150.

Afgelopen week kwam het aantal nieuwe ziekenhuisopnames één keer boven de 300 uit. Vooral in Brabant is de daling goed te zien. Zaterdag moesten er 80 mensen worden opgenomen, het laagste aantal sinds 15 maart. Ook het aantal mensen op de intensive cares daalt in deze provincie.

Corona in de regio: minder ziekenhuisopnames in Gelderland

De afgelopen 24 uur zijn er in de provincie Gelderland 214 nieuwe coronabesmettingen bij gekomen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. Het totaal aantal Gelderse coronapatiënten komt daarmee op 3229. Zestien Gelderlanders zijn het afgelopen etmaal in het ziekenhuis opgenomen. Gisteren werden 41 Gelderse coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis.

Volledig scherm In de immense Intratuin in Duiven hielden klanten goed afstand. Het was er paasmaandag rustig. © Jan van den Brink

Stilte op de woonboulevards

Normaal heerst er tijdens de paasdagen topdrukte op de woonboulevards. Nu niet. De meubelboulevard in Wijchen was uitgestorven, in Dukenburg (Nijmegen) was het wat drukker. In Arnhem en Duiven was het ronduit rustig. De Action in Arnhem-Zuid trok wel veel klanten. Op last van burgemeester Ahmed Marcouch moest de winkel daarom de deuren sluiten.

,,De omzet vergeleken met vorig jaar, dezelfde dag? Ik denk 60 tot 70 procent minder. Dit jaar maken we dat echt niet meer goed", aldus Wouter Nusselder (35), die sinds vijftien jaar de leiding heeft over het Duivense familiebedrijf Intratuin. Hij en zijn personeel dragen t-shirts met het opschrift om vooral anderhalve meter afstand te houden. ,,Bescherming van onze medewerkers en klanten staat voorop. Gezondheid boven alles.”

Volledig scherm Politie bij de Albert Heijn in het Edese winkelcentrum Parkweide. © AS Media

Opstootje in supermarkt Ede

Ede beleefde een primeur. Voor het eerst waren de supermarkten op paaszondag open. In de AH-filialen aan de Parkweide en Keesomstraat rinkelde constant de telefoon. Tot hoe laat bent u open? Om het gevaar op besmetting te verkleinen willen de supermarkten het aantal bezoekers verspreiden door ook tijdens Pasen open te gaan. Niet elke klant kon daar goed om gaan. De politie moest eraan te pas komen, toen een vrouw zich niet aan de aanwijzingen van het winkelpersoneel hield.

Volledig scherm Motorrijders suizen paaszondag de Posbank af. © DG

Bonnenregen motorrijders op ‘open’ Posbank

Op de Posbank bij Rheden is zeer streng gecontroleerd of mensen zich aan de coronaregels houden. In het natuurgebied was het paaszondag rustig. Motorrijders, fietsers en wandelaars houden voldoende afstand van elkaar. Zondag en maandag hield de politie in Gelderland-Midden (wijde omgeving Ede, Arnhem, Zevenaar) op dijken en de Posbank snelheidscontroles. Paasmaandag regende het bonnen op de Posbank. Tientallen jakkerende motorrijders werden beboet, aldus de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch, voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Midden. In totaal werden er tijdens het paasweekeinde in deze regio (in parken, op dijken en de Posbank ) 287 bekeuringen uitgedeeld.

Ziekenhuis in brandhaard Uden breekt triagetent af

Het aantal opnames in Bernhoven loopt dusdanig terug dat het Udense ziekenhuis de triagetent bij de spoedeisende hulp niet langer nodig heeft. In de week na Pasen wordt die daarom verwijderd.

Bij Bernhoven constateren ze dat de coronamaatregelen goed worden nageleefd en effect hebben. Daarom zijn er nu minder ziekenhuisopnames dan een paar weken geleden. De triagetent wordt daarom al ruim een week niet meer gebruikt.

,,Het belangrijkste is dat de verspreiding afneemt”, zegt woordvoerder Stella van Emmerik. ,,Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat we ons aan de richtlijnen blijven houden. Dan kunnen ziekenhuizen de reguliere zorg weer verder gaan organiseren.”

De tent werd een kleine maand geleden neergezet om de grote toeloop van patiënten in goede banen te leiden. Binnen werd een ‘snelle en professionele’ eerste beoordeling van de patiënten gedaan, zodat duidelijk werd op welke afdeling zij het best geplaatst konden worden.

Dat de tent nu weer weg kan is een positief signaal, vindt ook Van Emmerik. Zij kan op dit moment nog niet veel over de situatie zeggen. Woensdag maakt het ziekenhuis bekend hoe het de route in de komende periode voor zich ziet.

Het sluiten van de triagetent past in het hoopgevende beeld van de laatste dagen in Brabant. Het aantal ic-patiënten ligt nu onder de 160, waar de provincie een maximale capaciteit van zo’n 200 bedden heeft. Dat aantal is tot dusver niet bereikt. Op de hoogtijdagen lagen er ruim 180 patiënten op de Brabantse ic’s.