CORONABULLETIN #37: Nauwelijks nieuwe opnames in de regio, Radboudumc test antistoffen met neusvocht

De Gelderlander zet dagelijk de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag: het aantal ziekenhuisopnames vanwege het coronavirus in de regio stagneert en het Radboudumc hoopt antistoffen voor corona aan te tonen met behulp van neusvocht.

Het coronavirus in Nederland op donderdag 16 april • In Nederland zijn nu 9309 mensen in het ziekenhuis opgenomen (geweest) vanwege het coronavirus, een stijging van 182. • De afgelopen 24 uur zijn 181 nieuwe overlijdens vanwege het coronavirus geregistreerd. Het totaal komt daarmee op 3315. • Het aantal ziekenhuisopnames in de regio neemt nog maar héél beperkt toe, blijkt uit cijfers van het RIVM. • Het Nijmeegse Radboudumc onderzoekt of neusvocht kan aantonen of iemand antistoffen voor corona heeft aangemaakt.

RIVM: 181 gemelde sterfgevallen en 182 ziekenhuisopnames

Het aantal meldingen van personen die als gevolg van het coronavirus zijn overleden is de afgelopen 24 uur gestegen met 181. Daarnaast kwamen er 182 meldingen binnen van mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest).

Het totaal aantal doden als gevolg van corona staat nu op 3315. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis lag of nog ligt staat nu op 9309. Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in Nederland ligt nu op 29.214 (1061 meer dan gisteren).

Belangrijk blijft het om te vermelden dat het gaat om meldingen die de afgelopen 24 uur zijn binnengekomen. Veel gevallen van overlijden of opname in het ziekenhuis zijn al van langer geleden. Als alle gevallen over de juiste dagen zijn verdeeld, is duidelijk te zien dat de piek van met name het aantal ziekenhuisopnames al enige tijd achter ons ligt.

Ook het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt, is de afgelopen dagen gedaald. Gisteren meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat 1224 mensen die besmet zijn met het virus op de ic verblijven, 24 minder dan een dag eerder. Het LCPS verwacht dat de daling doorzet.

RIVM: 120 nieuwe besmettingen in Gelderland, maar nauwelijks toename van ziekenhuisopnames

In Gelderland zijn de afgelopen 24 uur 120 inwoners positief getest op het coronavirus. Dat laat het RIVM donderdagmiddag weten. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt daarentegen nauwelijks.1

Al dagen scoort de regio ongeveer hetzelfde, wat duidt op een afvlakking van de verspreiding van het coronavirus. Vooral de grote steden vallen op: was tot vorige week vooral Nijmegen een harde stijger, inmiddels staat het aantal inwoners dat in een ziekenhuis is opgenomen al dagenlang op 111.

Daarmee is Nijmegen nog steeds de gemeente waar de meeste inwoners in een ziekenhuis liggen vanwege corona. Arnhem heeft er 54, Ede komt uit op 50 (één meer dan gisteren). Overbetuwe telde lange tijd ook relatief veel ziekenhuisopnames, maar staat ook al een aantal dagen op 54.

Immuniteit na corona? Nijmeegs ziekenhuis onderzoekt antistoffen in neusvocht

Het Nijmeegse Radboudumc onderzoekt met behulp van neusvocht of mensen die een milde coronabesmetting hebben gehad tóch antistoffen hebben opgebouwd. Dat is belangrijk om te weten: aanwezige antistoffen kunnen vermenigvuldiging van het coronavirus mogelijk blokkeren, waardoor wellicht - tijdelijke - immuniteit ontstaat.

Over dat laatste bestaat nog veel onduidelijkheid. Jaap van Dissel, directeur van het RIVM, stelde afgelopen week dat bloedonderzoeken lang niet altijd uitsluitsel geven. Iemand die een heftige corona-infectie heeft doorgemaakt, bouwt veel antistoffen op. Die zijn goed zichtbaar in het bloed.

Dat is een ander verhaal bij mensen die wel besmet waren met het virus, maar nauwelijks of geen klachten ondervonden. Volgens Van Dissel geeft bloedonderzoek bij die mensen geen uitsluitsel of zij antistoffen hebben aangemaakt.