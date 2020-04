CORONABULLETIN #39: Vijftien sterfgevallen in de regio en 150.000 Gelderse banen in de gevarenzone

NIJMEGEN - De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. De Gelderlander zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag: vijftien nieuwe sterfgevallen in de regio en maar drie mensen op bezoek op de honderdste verjaardag.

Het coronavirus in Nederland op zaterdag 18 april • Het totaal aantal mensen dat in het ziekenhuis lag of nog ligt, is 9594. Het totaal aantal doden als gevolg van de besmettelijke longziekte staat nu op 3601, er is ook een tiener van 18 of 19 jaar overleden, blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. • In deze regio (groot deel Gelderland, Land van Cuijk, kop van Noord-Limburg) zijn gisteren vijftien mensen overleden. • Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met 34 gedaald naar 1201. Dat heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vandaag bekendgemaakt. • In plaats van zeventig mensen, kreeg de 100-jarige Tjitze Krook uit Doetinchem maar drie mensen op bezoek. Maar een van hen was wel de burgemeester, die naast een hazelnoottaart ook vijftig felicitatiekaarten en ballonnen meebracht.

Schippers al twee maanden noodgedwongen voor anker in Frankrijk

De binnenvaartschippers Mijndert de Graaff en Rogier Dikker zitten vast in Frankrijk. Ze liggen met hun Heerenschip afgemeerd in het dorpje Auxonne, iets ten zuidoosten van Dijon in midden-Frankrijk, op vijftien dagen varen van thuisbasis Arnhem.

Twee maanden terug begon hun reis, met een lading mangaanerts van Gent in België naar het Franse Sète, aan de Middellandse Zee. Maar door kapotte sluizen en de strenge coronalockdown in Frankrijk kunnen ze niet anders dan een soort 'vakantie’ vieren.

150.000 banen in de Gelderland in gevarenzone

Door de coronacrisis staan de banen van 150.000 Gelderlanders op de tocht. Dat zegt het bureau Economisch Onderzoek van de provincie Gelderland. Bij de horeca, verhuurbedrijven en in de dienstverlening gaan tienduizenden banen verloren, denkt de provincie. Maar ook in de sportsector, de detailhandel en zelfs het onderwijs gaan op termijn banen verloren.

De regio’s die het hardst geraakt gaan worden zijn de Achterhoek en het Rivierengebied. Arnhem en Nijmegen lopen volgens eerste inschattingen van de Rabobank minder risico. De reden: het grote aandeel van de zorg in de lokale economie.

Machinisten van Arriva maken zich nuttig als schoonmaker

Machinisten van Arriva zijn aan de slag gegaan als schoonmakers nu er een stuk minder treinen rijden in de Achterhoek als gevolg van de coronacrisis. Ze maken de binnenkant van de treinstellen schoon en zorgen dat de stoelen er weer als nieuw uit zien.

Twee van de machinisten die dit werk doen zijn de broers Ben en Jos Slot, die normaal gesproken de trein rijden op de lijnen van Arriva in de Achterhoek en Liemers (Winterswijk - Zutphen en Winterswijk - Arnhem). Op deze trajecten rijden de treinen sinds eind maart nog maar eens per uur, in plaats van twee keer, omdat er veel minder reizigers zijn vanwege de coronacrisis.

Maar thuiszitten vinden de machinisten maar niks, dus steken ze de handen uit de mouwen op het rangeerterrein van Arriva in Winterswijk. In de treinen die daar staan krijgen onder meer de stoelen een grondige poetsbeurt: eerst worden die gestofzuigd en daarna met een stoomreiniger schoongemaakt. Na 24 uur drogen zien ze er weer als nieuw uit. Tot tevredenheid van de schoonmakende machinisten. ,,Op deze manier maken we onszelf toch nuttig”, zegt Ben Slot.