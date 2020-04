CORONABULLETIN #41: Gelderse cultuurbranche luidt noodklok, coronapatiënt (91) ontsnapt uit verzorgingshuis

Wat normaal gesproken de drukste tijd van het jaar had moeten zijn voor de tentenbouwers in de regio, wordt nu een periode van doorbijten. Want nog voordat het evenementenseizoen echt is begonnen, is het alweer voorbij als gevolg van de coronacrisis.



Bij Visser Tentenverhuur in Babberich ligt nu 10.000 vierkante meter tent opgeslagen in de hal. Dat had eigenlijk al opgebouwd moeten staan op festival- en kermisterreinen.