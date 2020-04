CORONABULLETIN #45: Bouwkeet voor bezoek verpleeghuis en negen sterfgevallen in de regio

NIJMEGEN - De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. De Gelderlander zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag: Negen nieuwe sterfgevallen in de regio gemeld en een bouwkeet voor bezoekers verpleeghuis in Zevenaar.

Het coronavirus in Nederland op vrijdag 24 april: • Het RIVM registreerde de afgelopen 24 uur 112 nieuwe sterfgevallen. Het totaal aantal dodelijke slachtoffers vanwege corona komt daarmee op 4289. Veel doden vielen al eerder in de week, maar zijn pas de afgelopen 24 uur geregistreerd. • In het verspreidingsgebied van De Gelderlander zijn negen nieuwe stergevallen te betreuren. Het aantal inwoners van Gelderland dat positief testte op het coronavirus, is gestegen met 110. Gelderland heeft na Noord-Brabant en Zuid -Holland de meeste nieuwe besmettingen. • De Liemerije, een verpleeghuis in Zevenaar, kwam met een creatieve oplossing om bewoners tóch bezoek te laten ontvangen. In een bouwkeet op de parkeerplaats is contact mogelijk, zei het achter een glazen wand.

RIVM: 112 sterfgevallen erbij en 123 nieuw gemelde ziekenhuisopnames

Het aantal gemelde sterfgevallen als gevolg van het coronavirus is gestegen met 112. Dat meldt het RIVM. Het totaal staat nu op 4289 dodelijke slachtoffers in Nederland. Het aantal meldingen van mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of zijn geweest is toegenomen met 123. Dat totaal is nu 10.281.

Gisteren werden er nog 137 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld en 123 mensen die als gevolg van het coronavirus zijn overleden. Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in Nederland ligt nu op 36.535 (806 meer dan gisteren). Het werkelijke aantal mensen dat de ziekte heeft of heeft gehad ligt vele malen hoger, want lang niet iedereen wordt getest. Van alle gemelde patiënten is de helft 61 jaar of ouder. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 82 jaar of ouder.

Volledig scherm Een leeg marktplein in Arnhem. © Rolf Hensel

Corona in de regio: 9 nieuwe sterfgevallen en 110 besmettingen erbij

Slechts zes inwoners uit de regio zijn de afgelopen 24 uur opgenomen in een ziekenhuis vanwege het coronavirus. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. Al dagen zwakt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames af.

Ook meldt de rijksgezondheidsdienst 9 nieuwe sterfgevallen in de regio als gevolg van corona. Vaak gaat het om mensen die al eerder overleden, maar waarvan de dood nu pas is geregistreerd bij het RIVM.

Het aantal inwoners in de regio dat positief testte op het coronavirus steeg met 110 naar een totaal van 4692. Alleen in Noord-Brabant en Zuid-Holland werden meer besmettingen geregistreerd, aldus het RIVM. Dat duidt erop dat het virus nog steeds rondwaart in de provincie, zelfs nu er nauwelijks nieuwe opnames in het ziekenhuis worden gemeld.

Nijmegen is de enige gemeente waar het aantal inwoners dat opgenomen is een ziekenhuis steeg met meer dan één (van 116 naar 118). Alle andere gemeenten blijven stabiel, of zagen een stijging van plus één (zoals bijvoorbeeld Tiel en Veenendaal).

Volledig scherm De bouwkeet bij de Liemerije in Zevenaar. © Theo Kock

Henk (83) ziet zijn Louise eindelijk weer: achter glas in een bouwkeet bij het verpleeghuis

Normaal gesproken was de 83-jarige Henk te Dorsthorst donderdagochtend gewoon weer op zijn fiets gestapt om zijn Louise op te zoeken in de Liemerije, een verpleeghuis aan de rand van Zevenaar. Heen en weer zeker zo’n 40 kilometer trappen. Dag in, dag uit, in weer en wind. Maar toen kwam corona. En sindsdien is alles anders.

Want net zoals de rest van het land voert De Liemerije een strikt beleid om te voorkomen dat bewoners besmet raken met het gevreesde longvirus. Dus geen bezoek van buitenaf.

Als pleister op de wonde heeft het Zevenaarse verpleeghuis deze week een bouwkeet in gebruik genomen, waardoor bewoners tóch hun geliefden kunnen ontvangen. Op de parkeerplaats, achter een glazen wand.