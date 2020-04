CORONABULLETIN #49: Weer winkelen in de Ikea; stop met het opruimen van de kledingkast; aantal doden blijft dalen

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. Geen tijd om alles te volgen? De Gelderlander zet dagelijks de belangrijkste nieuwsfeiten en artikelen voor je op een rij. Met vandaag: Hoera de Ikea is weer open, stop met het opruimen van de kledingkast en weer minder sterfgevallen.

Het coronanieuws van dinsdag 28 april 2020

• Het aantal gemelde coronadoden is de afgelopen 24 uur gestegen met 48. Dat meldt het RIVM. Het totaal staat nu op 4566 dodelijke slachtoffers in Nederland. Het aantal meldingen van mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of zijn geweest is toegenomen met 88. Een totaal van 10.609. Gisteren werden nog 43 sterfgevallen en 65 ziekenhuisopnames gemeld bij het RIVM. Niet eerder deze maand lag het aantal nieuw gemelde sterfgevallen en ziekenhuisopnames zo laag. Vandaag is dat aantal dus weer gedaald.

• In het verspreidingsgebied van De Gelderlander werden afgelopen 24 uur zes nieuwe sterfgevallen gemeld. Het gaat om inwoners van Nijmegen (1), Doetinchem (1), Grave (1), Heumen (1), West Betuwe (1) en wederom Utrechtse Heuvelrug (1)

• Het gedwongen thuiszitten zorgt voor opruimwoede en veel kluswerk in huis. Dan staan we graag drie kwartier in de rij als woonwinkel Ikea na zes weken sluiting weer open gaat. Stop echter met het uitruimen van de kledingkast. Textielinzamelaars kunnen de berg afgedankte kleding niet meer verwerken.

Lange rijen bij de IKEA

Wekenlang thuisblijven: het zorgt voor opruimwoede en veel kluswerk. Toen na zes weken sluiting dinsdag de Ikea voor het eerst weer open ging, zorgde dat direct voor flinke rijen. Ondanks de strenge regels is afstand houden in de Zweedse woonwinkel soms best moeilijk, blijkt in Duiven. Op zoek naar een bankje. ,,Je moet toch even proefzitten.”

Er dreigt ook een grote textielafvalberg te ontstaan van afgedankte kleding. We ruimen onze kasten op. Helaas de inzamelaars kunnen al het ingezameld textiel niet verwerken. Sympany, een van de grote inzamelaars, komt met een opmerkelijk verzoek: sla oude kleding op.

Volledig scherm Klanten winkelen met een mondkapje op. © Jan Ruland van den Brink

Inwoners winkelen met mondkapjes op

Mondkapjes zijn vanaf deze maandag verplicht in winkels en het openbaar vervoer in Duitsland. Dat weerhoudt inwoners van de grensregio er niet van voordelig te tanken en boodschappen te doen bij de oosterburen. ,,Het geeft me wel een redelijk fijn gevoel.’’

Samen een balletje trappen. Voetballers willen niets liever. Terwijl voetbalclubs onderling ruzie maken over de door de KNVB bepaalde eindstand, smachten spelers er naar om weer op het veld te kunnen staan. Vitesse wil volgende week gaan trainen.