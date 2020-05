CORONABULLETIN #57: deze maatregelen versoepelt het kabinet straks, en meer migranten op Arnhems isolatieschip

• Het kabinet heeft een hele reeks aan beslissingen in petto voor de heropening van Nederland, zo bevestigen bronnen. Alle versoepelingen zijn wel onder voorbehoud dat er geen nieuwe uitbraak meer plaats heeft.



Vanavond presenteert het kabinet officieel de nieuwe regels, tijdens een persconferentie. Zo mogen de kappers naar verwachting vanaf volgende week weer aan de slag en blijven de sportscholen nog tot 1 september dicht.



• Reizigers in het openbaar vervoer moeten vanaf 1 juni verplicht een mondkapje dragen. Het kabinet zal dat woensdag bekendmaken, ingewijden bevestigen dat aan de NOS. Het mag daarbij ook gaan om niet-medische mondkapjes.



Treinen, trams, bussen en metro’s gaan vanaf die datum ook weer meer rijden. Het ov was sinds maart alleen bedoeld voor noodzakelijke ritten, zoals voor mensen met cruciale beroepen.



• De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 36 nieuwe meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Sinds eind maart is er over de hele linie een daling te zien in het dagelijkse aantal nieuwe sterfgevallen.



Dat geldt ook voor dat in het verspreidingsgebied van De Gelderlander. In het afgelopen etmaal zijn daar twee sterfgevallen gemeld. Het gaat om een overledene in de gemeente Neder-Betuwe en één in West Maas en Waal.



• Op het schip waar arbeidsmigranten uit Oost-Europa in isolatie zitten in de Nieuwe Haven in Arnhem, zijn woensdag nog drie personen toegevoegd. De migranten werkten in Velp bij de Horizon Groep.