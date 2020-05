CORONABULLETIN #58: Kamer wil nieuw besluit sportscholen, zorg bij het sterven in het ziekenhuis en durven we weer het terras op?

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. Geen tijd om alles te volgen? De Gelderlander zet dagelijks de belangrijkste nieuwsfeiten en artikelen voor je op een rij. Met vandaag: boze campingeigenaren, geen mogelijkheid tot herbesmetting en één dode door corona in de regio.

Het coronanieuws van woensdag 6 mei: • Dat campings en vakantieparken pas op 1 juli weer helemaal open mogen, is de sector in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Hier leggen wij ons niet bij neer’’, zegt regiomanager Ivo Gelsing van branchevereniging Hiswa-Recron. Ook bij Thermen Berendonck is er veel onbegrip over de sluiting tot 1 september. • Het aantal coronapatiënten op de intensivecareafdelingen is gezakt tot onder de 600. Op dit moment liggen nog 584 patiënten op de intensive cares met het coronavirus. Dat zijn er 42 minder dan gisteren. • Patiënten die zijn genezen van het coronavirus maar korte tijd later opnieuw positief testen, zijn waarschijnlijk niet voor een tweede keer besmet. Het gaat hierbij vermoedelijk om de laatste restjes van het virus die op dat moment uit de longen worden verdreven, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. • De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 84 nieuwe meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan het coronavirus, gelijk aan het getal van twee dagen eerder. • In het verspreidingsgebied van De Gelderlander zijn de getallen beter dan gisteren. Werden er gisteren nog twee overlijdens gemeld, vandaag is dat maar één. • Het kabinet moet het besluit om sportscholen pas in september weer open te laten gaan, nog eens nader bekijken, vindt een aantal partijen. Het is voor coalitiepartijen VVD, D66 en CDA belangrijk om ook naar de verschillen tussen bijvoorbeeld grote en kleine sportscholen te kijken.

Lees- en kijktips

1. Hij had zijn Gerda (85) nooit moeten afgeven, zegt Wil Elbers (86). Sinds eind 2018 woont zijn vrouw niet meer thuis. Vanwege dementie zit ze in verzorgingshuis de Alde Steeg in Beuningen. ,,Als je vrouw niet meer bij je is, dat doet zo’n pijn. Je komt alleen thuis, gaat alleen naar bed en staat alleen op. De laatste tijd was het vanwege haar dementie lastiger thuis, maar het is niet te vergelijken met het verdriet dat ik nu heb.’’

Volledig scherm Wil en Gerda Elbers zijn vandaag (7 mei) 60 jaar getrouwd. © William Elbers

2. Jongeren die ondanks het coronavirus met grote groepen chillen of zelfs met zo’n veertig man een feest vieren, zoals recent in Arnhem gebeurde. Harde muziek waarmee luidkeels werd meegezongen. Discolampen die brandden.



De ongeveer veertig bezoekers die in de nacht van zaterdag op zondag een huisfeest in Arnhem bijwoonden, waren de coronamaatregelen zat. Maar hun feest stuitte op woede en onbegrip. Maar voor hun gedrag bestaat een verklaring: hersenontwikkeling.

Volledig scherm Trudy (blauw shirt) en Inge (rood) werken als palliatieve medewerkers in het SKB ziekenhuis in Winterswijk © DG 3. ,,Onze komst betekende vroeger altijd slecht nieuws, maar momenteel is dat anders”, zegt Inge Roes en Trudy Geurts knikt.



Het tweetal geeft palliatieve zorg in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. In hun werk geven ze het einde een gezicht dat niet afschrikwekkend maar vriendelijk is. ,,Als het sterven menswaardig gebeurt, gaan wij fijn naar huis.”

4. We mogen straks weer de terrassen op. Maar durven we dat ook? De 53-jarige Arnhemmer Willem Weeda gaat het café weer in zodra het kan, zegt hij. ,,Ik ga er van uit dat er bepaalde maatregelen worden genomen. En mensen zitten nu ook al met elkaar in parken op anderhalve meter.’’