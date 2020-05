CORONABULLETIN #59: We houden ons minder aan de regels, seks op afstand en experts overtuigd van stijging cijfers in juni

Het coronanieuws van vrijdag 8 mei:

• We houden ons met z’n allen steeds minder goed aan de coronaregels als anderhalve meter afstand houden en niet bij elkaar op bezoek gaan. Dat vind een meerderheid van 4800 Gelderlanders die door de provincie zijn ondervraagd.

• Ook in de afgelopen 24 uur is het aantal coronapatiënten op de intensive cares verder gedaald. Er liggen nu 564 patiënten op de ic’s, 20 minder dan gisteren. Het aantal niet-coronapatiënten dat nu ic-bedden bezet, groeit verder.

• De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 71 nieuwe meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In totaal vallen in ons land nu 5359 coronadoden te betreuren.

• In het verspreidingsgebied van De Gelderlander blijven de dagelijkse cijfers gunstig. Net als eergisteren zijn slechts twee overlijdens gemeld. Gisteren was dat er één.

• Singles die seks willen hebben in coronatijd, kunnen het best aan webcamseks doen met hun date. Als ze toch af willen spreken, is afstand houden en masturberen in het bijzijn van de ander de beste optie. Dat adviseert Soa Aids Nederland.