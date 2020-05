CORONABULLETIN #60: Zorgen om drukte in winkelstraat, woede om coronaboetes en alle Edenaren en Veenendalers naar de vuilstort

VIDEO en UPDATE Dodelijk slachtof­fer bij steekpar­tij in Velp: locatie afge­schermd als plaats delict voor onderzoek

19:30 VELP - Bij een steekpartij in Velp is deze zaterdag rond 18.00 uur een dodelijk slachtoffer gevallen. De vechtpartij zou hebben plaatsgevonden aan de President Kennedylaan in Velp in woongebouw De President. Wat er precies is gebeurd is de politie nog aan het onderzoeken. Er zijn inmiddels volgens getuigen wel drie mensen aangehouden.