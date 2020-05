CORONABULLETIN #61: Toeristendorp loopt langzaam vol en steeds minder patiënten op de ic

Het coronanieuws van zondag 10 mei:

• Het was voor veel moeders een schrale Moederdag zonder bezoek van hun kinderen. Toch is Moederdag op veel plekken gewoon gevierd, bijvoorbeeld door een berichtje in de Gelderlander.

• Ziekenhuizen willen structureel vaker beeldbellen met patiënten. Radboudumc en waarschijnlijk ook de Sint Maartenskliniek in Nijmegen gaan daarnaast de komende tijd de aanloop van patiënten spreiden door meer uren per dag poli’s te draaien, ook in de avond.

• In de afgelopen 24 uur zijn er in heel Nederland 18 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld bij het RIVM. 22 nieuwe patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het totaal aantal Nederlanders dat is overleden aan het coronavirus is nu 5440.

• In het verspreidingsgebied van De Gelderlander zijn in de afgelopen 24 uur twee sterfgevallen gemeld van mensen die het coronavirus hadden. Het gaat om inwoners van de gemeenten Nijmegen en Montferland.

• Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt is gedaald met 34 in de afgelopen 24 uur. Er liggen op dit moment nog 507 patiënten met het coronavirus op de intensive cares.

• In vrijwel alle grote Europese voetbalcompetities worden plannen gemaakt om het seizoen te hervatten, maar tegelijkertijd blijven er ook berichten komen over besmette spelers. Bij de Spaanse club Real Betis is bij drie spelers het coronavirus aangetroffen. In Portugal meldde Vitória SC dat drie voetballers zijn besmet.