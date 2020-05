CORONABULLETIN #64: Eindelijk bezoek voor Rikie (87), aso-klanten in de supermarkt en een wanhopige cabaretier

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. Geen tijd om alles te volgen? De Gelderlander zet dagelijks de belangrijkste nieuwsfeiten en artikelen voor je op een rij. Met vandaag: Eindelijk bezoek in het verpleeghuis, kassières dealen met asociale klanten en een wanhopige boze cabaratier.

Het coronanieuws van woensdag 13 mei:

• Het officiële dodental door het coronavirus is vandaag met 52 gestegen. Sinds het begin van de uitbraak zijn zeker 5562 mensen in Nederland overleden die besmet waren met het virus. Van deze patiënten stond vast dat ze waren besmet. Het aantal meldingen van ziekenhuisopnames steeg met 52 tot 11.430.

• Een inwoner van de gemeente Berg en Dal is overleden aan het coronavirus. Het is het enige sterfgeval in de regio dat de afgelopen 24 uur is gerapporteerd aan het RIVM. Gisteren werden drie overledenen gemeld.

• In totaal zijn nu zeker 494 inwoners in het verspreidingsgebied van De Gelderlander overleden aan het coronavirus. In Rozendaal bij Arnhem is nog geen enkel sterfgeval gemeld. In Winterswijk is het sterftecijfer vergeleken met veel andere gemeenten laag. Daar zijn drie mensen overleden aan corona.

• Wie geld heeft uitgegeven voor een vliegvakantie naar een buitenlands vakantieoord zit in grote spanning. Volgens Europees recht moeten consumenten bij annulering hun geld terug krijgen. Reisorganisaties weigeren dat. Ze bieden massaal vouchers aan, zodat de reis kan worden omgeboekt naar 2021. Brussel tikt Nederland op de vingers.

Volledig scherm Jan en Ans Krijgsman it Huissesn zijn cateraar en hebben erg te lijden onder de coronacrisis. 210557. Foto: Gerard Burgers © Gerard Burgers

LEES- EN KIJKTIPS

1. Moeder Rikie van 87 en dochter Christel slikken hun tranen weg. Wat is het heerlijk elkaar weer te zien. Al bijna acht weken zitten ouderen opgesloten en geïsoleerd in verpleeghuizen. De Honinghoeve in Nijmegen is met 24 verpleeghuizen in Nederland proeftuin voor een soepelere bezoekersregeling in coronatijd. ,,Ik kon het niet laten haar ook even vast te pakken, haha.”

2. ,,Ik wil zeggen dat er belangrijker dingen zijn dan airmiles, maar hou mijn mond.” Personeel moet in coronatijden veel tact en geduld hebben. De Nijmeegse caissière Josephine Bouman ergert zich aan het asociale gedrag van klanten.

Volledig scherm 1, 5 meter afstand afstand houden in de supermarkt © ROBIN UTRECHT

3. Wel naar de Ikea. Niet naar het theater. Het huilen staat cabaretier Guido Weijers in deze coronatijd langzamerhand nader dan het lachen. Hij wil weer aan de bak, maar elk creatief idee wordt met een ambtelijke pennenstreek gedwarsboomd. Rutte please, smeekt de 42-jarige inwoner van Boxmeer de minister-president.

4. Het ‘coronaverbod’ op grote festivals is funest voor fruitcateraars Ans en Jan uit Huissen. Beide 64 jaar, zien ze hun levenswerk en hun pensioen in rook op gaan.