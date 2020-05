CORONABULLETIN #65: kwart Gelderse bedrijven staat op instorten en rijleraar lucht auto een kwartier na elke les

Monteur geblust door collega bij brand in Nijmeegs garagebe­drijf: ‘Onze verkoper is brandweer­man’

16:30 NIJMEGEN - Bij de brand die gistermiddag de werkplaats van Kardol Autobedrijf in Nijmegen in de as legde, heeft een van de monteurs in brand gestaan. Omdat hij snel is geblust door een collega, vallen de verwondingen relatief mee: na behandeling in het ziekenhuis is de man weer thuis.