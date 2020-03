CORONABULLETIN #7: Geen EK-voetbal in de zomer en Rijnstate stelt operaties uit

Ziekenhuis Rijnstate zegt alle geplande operaties in de vestigingen in Velp en Zevenaar voorlopig af. Ook niet-acute ingrepen in het hoofdziekenhuis in Arnhem worden vanaf morgen uitgesteld.



Op die manier wil Rijnstate de toeloop naar de ziekenhuizen beperken en zo het risico indammen dat het coronavirus verder wordt verspreid. Het leeuwendeel van de afspraken met de polikliniek zal telefonisch worden afgehandeld of via een videoverbinding, laat het ziekenhuis weten.