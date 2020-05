CORONABULLETIN #78: Blijvende ophef over slachthuizen, zijn zieke arbeidsmigranten onder druk gezet?

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. Geen tijd om alles te volgen? De Gelderlander zet dagelijks de belangrijkste nieuwsfeiten en artikelen voor je op een rij. Met vandaag: Opnieuw ophef over de slachterijen en moesten zieke arbeidsmigranten toch komen werken?

• In de afgelopen 24 uur zijn er 15 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld bij het RIVM. Het aantal ziekenhuisopnames is met 7 gestegen en er zijn 190 besmettingen bij gekomen.

• In totaal zijn in ons land nu 5.871 mensen overleden aan het coronavirus. Dat zijn overlijdensgevallen van mensen die daadwerkelijk positief getest zijn op het virus. Er hebben in totaal 11.697 corona-patiënten in het ziekenhuis gelegen en er zijn 45.768 mensen positief getest.

• Hoewel de minister goede plannen eist, blijft de vleesverwerkende industrie negatief in het nieuws. De politie grendelde woensdagmiddag het terrein van een slachthuis in Apeldoorn af. Medewerkers van het in Groenlo gesloten slachthuis zouden in de Apeldoornse vestiging zijn gaan werken. Om 18 uur is er in Apeldoorn een persconferentie.

• Arbeidsmigranten uit Velp zijn mogelijk onder druk gezet om te gaan werken in een slachterij terwijl ze nog ziekteklachten hadden. Dat meldt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), die deze signalen nu onderzoekt. Uitzendbureau de Horizon Groep uit Velp ontkent dat sprake was van dwang.

LEES- EN KIJKTIPS

1. De speciale coronapost van de huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen en Boxmeer is gesloten. Patiënten met luchtwegklachten of andere klachten in combinatie met luchtwegklachten kunnen sinds maandag - op afspraak - weer bij hun eigen huisarts terecht. Bij spoed buiten openingstijden is, net als anders, de huisartsenpost geopend.

2. Ligt een patiënt met corona in het ziekenhuis, dan gaat daar vaak alle aandacht naar uit. Terwijl er ook familieleden zijn die soms wekenlang tussen hoop en vrees leven. Gelukkig beschikt Ziekenhuis Rivierenland over Heleen.

3. Een heerlijk koel biertje op het terras. Het mag vanaf 1 juni. Maar hoe? Overal puzzelen horeca-ondernemers er op los. In Arnhem hebben cafébazen er soms slapeloze nachten van. In Wageningen weet de horeca van wanten.

