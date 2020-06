CORONABULLETIN #85: Vier landen samen op vaccinjacht en groepsimmuniteit is nog ver weg

Update Brand in rieten kap van woning aan Burgemees­ter Meslaan in Tiel

17:51 TIEL - In een rieten kap van een woning aan de Burgemeester Meslaan in Tiel is woensdag even na 16.30 uur brand uitgebroken. Een brandweerteam dat gespecialiseerd is in rietkapbranden is onderweg uit Elst om assistentie te verlenen aan de brandweer ter plaatse.