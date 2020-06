CORONABULLETIN #88: Datalek in coronasite, slechts handjevol scholieren zakt

• De site Infectieradar, waar Nederlanders kunnen doorgeven of ze de afgelopen week coronaklachten hebben gehad, bevatte een ernstig datalek . Dat meldt de NOS. Tot vanochtend was vrij eenvoudig te achterhalen wat andere deelnemers antwoordden op persoonlijke en medische vragen.

• Er zijn in Nederland de afgelopen 24 uur drie mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal sinds dit bijgehouden wordt. Het officiële aantal doden door het coronavirus in ons land is met zes gestegen naar 6.011.